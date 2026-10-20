- 08:30: Visita a la Tercera División de Infantería en la ciudad de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.
- 10:00: Visita técnica a la Central Hidroeléctrica de la Entidad Itaipú Binacional en la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná.
- 14:00: Partida con destino a Washington, Estados Unidos.
20 de octubre de 2026 - 23:24
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 21 de octubre
El presidente Santiago Peña desarrollará este miércoles una jornada de actividades en el departamento de Alto Paraná, que incluye visitas institucionales y técnicas, antes de emprender viaje al exterior.
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