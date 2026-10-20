Política
20 de octubre de 2026 - 23:24

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 21 de octubre

El presidente Santiago Peña hasta finales de mayo completó 9 viajes, solo correspondiente a 2025.
El presidente Santiago Peña.GENTILEZA

El presidente Santiago Peña desarrollará este miércoles una jornada de actividades en el departamento de Alto Paraná, que incluye visitas institucionales y técnicas, antes de emprender viaje al exterior.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.
  • 08:30: Visita a la Tercera División de Infantería en la ciudad de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná.
  • 10:00: Visita técnica a la Central Hidroeléctrica de la Entidad Itaipú Binacional en la ciudad de Hernandarias, Departamento de Alto Paraná.
  • 14:00: Partida con destino a Washington, Estados Unidos.