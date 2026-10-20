Ybycuí: convocan a intendenta por retención de sueldos y dietas

La Junta Municipal de Ybycuí, departamento de Paraguarí, convocó una sesión extraordinaria tras las constantes denuncias de seis funcionarios municipales y siete concejales por la retención de salarios y dietas, que en conjunto superan los G. 385 millones. Está fijada para este martes, a las 19:00, en la sala de sesiones del cuerpo legislativo y fue citada la intendenta María Cristina Servín (ANR) para informar sobre la situación.

La convocatoria fue dispuesta mediante la Resolución Nº 66/2026, a moción del concejal Víctor González (ANR), con el objetivo de que la jefa comunal responda a los pedidos de informes sobre el funcionamiento institucional. El documento fue recibido en la Municipalidad, según consta en el expediente Nº 1413.

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Funcionarios reclaman G. 120 millones de salarios atrasados

El 16 de octubre, seis funcionarios municipales solicitaron al presidente de la Junta, Luis Andrés Rolón Samaniego (ANR), que medie para que la Intendencia realice el pago de sus salarios “retenidos sin justificación alguna”. Señalaron que tienen familias que mantener y compromisos pendientes.

Los montos reclamados por los trabajadores hasta septiembre de 2026 son:

Norma Báez y Julio Ortiz : reclaman el pago de G. 33.750.000 cada uno, adeudados desde julio de 2025.

Pelagio Fleitas : G. 18.000.000, desde octubre de 2025.

Faustino Guerrero : G. 14.400.000, desde junio de 2025.

Andrés Coronel : G. 12.600.000, desde enero de 2025.

Patricio Montiel: G. 7.500.000, desde mayo de 2026.

Concejales reclaman desembolso de G. 265 millones en concepto de dietas

Los concejales también presentaron una nota a la intendenta para exigir el pago de sus dietas y denunciaron una supuesta retención arbitraria de sus remuneraciones por sesionar.

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Los ediles recordaron a la jefa comunal que, según la Ley Nº 6784/2021, tienen la facultad de denunciar el hecho ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)para que esta entidad retenga las transferencias de recursos en concepto de royalties hasta que se regularice la situación.

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Los que exigen el cobro de dietas y gastos de representación son los concejales colorados Víctor Ramón González Britos, Luis Andrés Rolón Samaniego y Mary Soilán, a quienes la Comuna adeudaba G. 34.644.000 a cada uno; Elvio Díaz Villasanti, con G. 31.700.000; Miguel Morel, con G. 37.531.000; y Hugo Gavilán, con G. 25.983.000. Además, reclama el pago la edil Mariela Alegre (PEN), por un monto de G. 23.094.084.

Intentamos conocer la versión de la intendenta María Cristina Servín para saber si tiene previsto saldar la deuda antes de finalizar su gestión. Sin embargo, la jefa comunal no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos.

Estamos abiertos en caso de que la jefa comunal desee referirse a las denuncias de los funcionarios y concejales municipales.