Ybycuí: deuda con concejales supera G. 100 millones y reclaman pagos

La Junta Municipal de este distrito aprobó la Resolución de la Junta Municipal N° 58/2026, mediante la cual solicita a la intendenta María Cristina Servín (ANR-HC) regularizar el pago de dietas y gastos de representación adeudados a los ediles.

Según los datos proporcionados por los concejales, la deuda superaría los G. 100 millones y los atrasos superan un año. Entre los afectados que cobran G. 2.800.000 por dieta y gasto de representación se encuentran los concejales colorados Víctor González, Elvio Díaz, Mary Soilan, Luis Andrés Rolón, Miguel Morel y Hugo Gavilán.

La resolución señala que se constató un pago diferenciado o discriminado entre los miembros de la Junta, por lo que solicita a la Intendencia adoptar medidas para regularizar las obligaciones de manera equitativa y priorizar a quienes acumulan mayor cantidad de meses adeudados.

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El presidente de la Junta Municipal, Luis Andrés Rolón, manifestó que la retención irregular de las dietas y gastos de representación ya fue denunciada ante la Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Indicó que ya solicitaron al MEF la retención de las transferencias de royalties y menores recursos hasta que la Municipalidad se ponga al día con los concejales.

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La ley prohíbe dilatar el pago

El reclamo se sustenta en el artículo 28 de la Ley N.º 3966/2010, Orgánica Municipal, modificado por la Ley N.º 6784/2021, que establece que la dieta mensual y cualquier otro ingreso que corresponda a los concejales no deben sufrir descuento, dilación o falta de pago injustificados.

La normativa también establece la obligación de evitar la discriminación en los pagos y contempla la retención de royalties en determinadas situaciones.

Rolón cuestionó que, pese a la denuncia presentada ante los organismos de control, el MEF continúa realizando las transferencias a la Municipalidad, mientras persiste la deuda con los ediles.

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Los concejales cuestionan la falta de respuesta de la Intendencia a los pedidos de informe y el incumplimiento de las resoluciones dictadas por la Junta Municipal, según manifestó su presidente, Rolón.

En conversación con la intendenta María Cristina Servín Franco (ANR-HC), señaló que la cuenta de transferencia de la Municipalidad está bloqueada y que, al no recibir recursos del MEF, la administración se sostiene con recursos propios.

Afirmó que su intención es pagar a funcionarios y concejales, pero que la suspensión de las transferencias solicitada por la Junta Municipal impide saldar la deuda con los ediles.

Finalmente dijo que desde abril existe un déficit en la recaudación. Asimismo, sostuvo que la deuda con los concejales no superaría los G. 100 millones y negó un supuesto pago indiscriminado durante su gestión.