Chapa y Proyecto País: PLRA anuncia reunión preliminar de toda la oposición para la próxima semana

El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, anunció un encuentro preliminar para la semana entrante —previsto entre martes y miércoles— con autoridades de todas las fuerzas opositoras. El objetivo principal es consensuar un “Proyecto País 2028”, estructurar una agenda de puntos comunes para presentar a la ciudadanía y comenzar a definir la metodología para elegir una chapa presidencial única.

Riveros encabezó un almuerzo de confraternidad con intendentes electos de la agrupación en el Hotel Guaraní. Del encuentro participaron los senadores Éver Villalba, Sergio Rojas y Eduardo Nakayama, además de los legisladores liberocartistas Dionisio Amarilla y Noelia Cabrera, entre otros referentes.

No estuvo presente el vicepresidente del PLRA, el diputado Antonio Buzarquis, cuyo sector sostiene que solo Miguel Prieto puede vencer a la ANR en 2028.

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En la previa, el titular partidario reiteró que el PLRA se consolida como la principal fuerza opositora del Paraguay y, por ende, tiene el derecho legítimo de reivindicar el liderazgo de la chapa presidencial. No obstante, aclaró que no adoptarán una postura intransigente. “Yo no me quiero apresurar en dar una opinión porque creo que es importante que los escuchemos a todos”, expresó en declaraciones a Radio Ñandutí.

¿Cuándo se reunirá la oposición para definir el Proyecto País 2028?

Riveros señaló que, antes de debatir candidaturas, la oposición debe consensuar un programa de gobierno que incluya al menos cinco puntos en común para ofrecer una alternativa real a la ciudadanía. Recién en una etapa posterior se discutirá el mecanismo electoral para definir la fórmula presidencial.

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“Vamos a bajar eso dentro de la mesa de diálogo de la oposición y ahí buscaremos la metodología para llegar a un acuerdo. En primer lugar, a nosotros nos interesa mucho escuchar a la oposición paraguaya sobre cuál es el proyecto de país que buscamos”, sentenció.

Ante esto, confirmó que convocará a los diversos sectores opositores a un encuentro preliminar que se desarrollará entre el martes y el miércoles de la próxima semana para debatir los ejes prioritarios.

¿Qué partidos políticos participarán en el diálogo convocado por el PLRA?

Aunque indicó que mantiene una comunicación fluida con dirigentes de todo el arco opositor, Riveros evitó detallar públicamente qué sectores ya confirmaron su presencia. Sin embargo, adelantó que las conversaciones iniciales se centrarán en los partidos con representación parlamentaria, para luego ampliar la convocatoria.

De acuerdo con el espectro legislativo actual, los invitados serían el Partido Democrático Progresista (PDP), el Partido Patria Querida (PPQ), el movimiento Yo Creo, Cruzada Nacional, el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido País Solidario (PPS) y el Partido Participación Ciudadana (PPC).

¿Cómo se elegirá la chapa presidencial única de la oposición?

Por otra parte, el presidente del PLRA informó que esta noche mantendrá una reunión con el Consejo Parlamentario —integrado por diputados y senadores— para impulsar proyectos de ley prioritarios en el Congreso. Asimismo, adelantó que mañana miércoles se reunirá con el “Consejo de Asesores”, compuesto por dirigentes históricos del partido.

Las actividades partidarias continuarán con un encuentro enfocado en los concejales municipales del PLRA. Riveros ratificó el respaldo institucional de la agrupación a sus intendentes y ediles, instándolos a ejercer una oposición responsable y a respaldar aquellos proyectos que beneficien directamente al país.