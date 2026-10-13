Alliana fuera de la chapa de HC: “No me equivoqué” dijo el presidenciable Miguel Prieto

¿Por qué cayó la candidatura de Pedro Alliana según Miguel Prieto?

“No me equivoqué”, dijo Miguel Prieto en los pasillos de la Corte poco después de anunciarse que el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, era retirado de la chapa presidencial de Honor Colorado por Horacio Cartes. El exintendente de Ciudad del Este había adelantado este escenario el 29 de septiembre pasado previéndolo como una consecuencia directa de los resultados en las elecciones municipales.

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“Y bueno, tendremos otro adversario, quien venga, nosotros vamos a seguir trabajando. No estoy feliz ni enojado, nada, simplemente me da igual porque tengo un problema urgente que resolver, que es mi juicio oral”, aseveró Prieto. No obstante, reconoció que la decisión “cambia totalmente el tablero político”.

Prieto agregó que Alliana tampoco asumía su rol de candidato. “Siendo sincero, yo nunca le vi convencido al vicepresidente de la República. Alliana no salía a caminar con el mismo ímpetu que sale Arnoldo Wiens. Arnoldo camina, recorre el país, se mueve de una manera distinta. Wiens está convencido de que tiene que ser el presidente de la República, así como yo”, aseveró.

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El referente opositor insistió en que quien aspira a la titularidad del Ejecutivo debe salir a caminar, hablar, escuchar y recorrer el territorio nacional. “Eso no vi en el vicepresidente actual, por eso también estaba tan seguro de que él no iba a ser el candidato a la presidencia”.

Sobre el supuesto respaldo de los gobernadores a Alliana, señaló que, de confirmarse, “eso abre otro frente”. “Creo que se está poniendo interesante el panorama interno del Partido Colorado. Inclusive esto es sano para la democracia que haya varios candidatos a la presidencia de la República”, manifestó.

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Asimismo, opinó que en la actualidad no existe una figura preponderante que capte la preferencia electoral en el oficialismo. “Ni Pedro Alliana ni nadie. O sea, hoy no hay un actor preponderante dentro del Partido Colorado”.

¿Cómo impacta la división de la ANR en la oposición?

A pesar de las fricciones internas en la ANR, Prieto admitió que no se debe subestimar al partido de gobierno, dado que, independientemente del postulante que elijan, la oposición se mide contra una estructura consolidada de más de 1.200.000 votos “sea quien fuera el candidato”.

En cuanto al panorama opositor, remarcó que este bloque debe concentrarse en sanar las heridas pendientes y edificar una gran concertación entre el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y las terceras fuerzas para competir contra la maquinaria electoral de la ANR. “Tienen una estructura fuerte, a la cual tenemos que enfrentar con inteligencia, con astucia y por sobre todo conectando con la gente”, subrayó.

Explicó además que las fisuras dentro del cartismo podrían beneficiar a la oposición en la medida en que esta logre articularse, generar confianza y trabajar de forma coordinada. “Si no lo logramos, los colorados pueden pelearse y unirse en mil pedazos que van a seguir ganando las elecciones”, sentenció.

¿Tiene Miguel Prieto el apoyo de las bases del PLRA?

Al ser consultado sobre el rechazo de algunos referentes liberales hacia sus declaraciones —donde afirmó que un afiliado al PLRA no debería encabezar la chapa por no concitar votos colorados—, Prieto aclaró que la molestia proviene solo de ciertos dirigentes y no de la dirigencia de base.

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“Yo manejo que entre un 70% a un 75% del padrón liberal estaría a favor de votarle a Miguel Prieto, votarle a la presidencia de la República. El pueblo liberal, las tropas ya están con nosotros”, sostuvo.

No obstante, admitió con pragmatismo que podría estar equivocado. Recordó los casos de Ricardo Estigarribia, gobernador de Central, y de Javier Pereira, gobernador de Itapúa, quienes demostraron que un candidato liberal puede imponerse en las urnas atrayendo el voto de electores colorados. “Él ganó la gobernación de Central con votos colorados”, citó sobre Estigarribia, para luego acotar que lo mismo sucedió con Pereira en el séptimo departamento.

“Puedo estar equivocado, pero siento internamente y humildemente que sí puedo atraer votos del Partido Colorado”, finalizó.