Estigarribia plantea primarias vía concertación para definir la chapa presidencial

En medio del debate sobre el futuro político de la oposición con miras a las próximas elecciones generales, el gobernador del Departamento Central y precandidato a la presidencia de la República, Ricardo Estigarribia, ratificó la urgencia de consolidar una gran alianza opositora para disputarle el poder al Partido Colorado.

Estigarribia señaló que el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) cuenta con una hoja de ruta orientada a convocar a los diferentes sectores de la oposición.

En este sentido, indicó que ya presentó una nota formal al directorio partidario para impulsar una mesa de diálogo orientada a consensuar temas clave, tales como un plan de gobierno unificado y acuerdos programáticos mínimos que generen confianza en la ciudadanía.

Al ser consultado sobre la metodología para definir la chapa presidencial opositora, Estigarribia desestimó la validez de las mediciones de opinión pública a nivel nacional y abogó firmemente por la figura de la concertación.

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“La concertación no es que solamente el Partido Liberal participa, sino todos los partidos que están dentro de esa coalición. El mejor método es la concertación para que el Tribunal Superior de Justicia Electoral garantice el proceso y el resultado electoral mediante elecciones democráticas”, enfatizó el mandatario departamental.

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Ante las dudas planteadas sobre la viabilidad de utilizar los padrones partidarios o las restricciones legales vigentes, explicó que “los partidos integrantes de la coalición pueden llevar adelante procesos de inscripción y afiliación para ampliar su base de sustentación, tal como lo viene impulsando el liberalismo en las últimas semanas”.

Cuestionamientos al programa “Hambre Cero”

Por otro lado, el jefe departamental abordó el impacto de su gestión en Central y cuestionó duramente la implementación del programa gubernamental Hambre Cero.

Según Estigarribia, el esquema actual se encuentra mal planteado y deficientemente ejecutado, al señalar que se destinan pagos por una cantidad fija de raciones diarias sin considerar el ausentismo escolar.

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A su juicio, esos recursos habrían generado un fuerte soporte político para el oficialismo, pero debieron haber sido priorizados en la mejora de la infraestructura escolar y la capacitación docente.

Finalmente, el gobernador enfatizó que la recuperación de espacios de poder y la victoria frente al oficialismo solo serán posibles mediante un trabajo coordinado y sincero entre las fuerzas opositoras, dejando de lado improvisaciones y priorizando una propuesta programática atractiva capaz de conquistar tanto a los sectores independientes como al electorado colorado disidente.