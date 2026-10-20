PLRA reorganiza sus fuerzas y promete polca liberal en el Palacio de López en 2028

El Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) anoche inauguró las obras de mejoramiento de su órgano académico, el Instituto José P. Guggiari, destinado a la capacitación de autoridades e intendentes y a la formación de nuevas figuras en la política nacional. Asimismo, en la sede central de la agrupación avanzan los trabajos para la construcción de un auditorio techado y climatizado.

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El acto fue encabezado por el titular de la nucleación, Alcides Riveros, junto con descendientes del expresidente José P. Guggiari (1928-1932), el gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, los senadores Eduardo Nakayama y Ever Villalba, y los legisladores liberocartistas Edgar López y José “Pakova” Ledesma, además de diputados y la dirigencia general.

Los ausentes fueron los Buzarquis. El vicepresidente del PLRA y diputado Antonio Buzarquis sostiene que el único opositor que puede derrotar a la ANR en 2028 es Miguel Prieto.

¿Qué dijo Alcides Riveros sobre las candidaturas del PLRA para las elecciones 2028?

Durante su discurso, Riveros dirigió un mensaje contundente a la dirigencia y al gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, afirmando que no se debe desaprovechar la coyuntura política actual de cara a los próximos comicios generales.

“Esta es la hora y este es el momento del liberalismo paraguayo. No desaprovechemos la oportunidad de llegar al poder de la República con un presidente afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico”, enfatizó Riveros, prometiendo gestionar las alianzas necesarias para que el 15 de agosto de 2028 “suene la polca liberal en el Palacio de López”.

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¿Cómo planea el PLRA unificar a la oposición paraguaya?

El titular azul garantizó al resto de las fuerzas de la oposición que el PLRA impulsará una candidatura propia, aunque aclaró que el proyecto debe construirse de manera conjunta y sobre la base de propuestas concretas.

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En ese sentido, Riveros advirtió que la oposición no puede presentarse únicamente con postulantes sin un plan de gobierno definido. “No podemos elegir candidatos a la Presidencia de la República porque fulano es más lindo o porque tiene ojos verdes. Tenemos que construir un proyecto de país”, aseveró.

Añadió que la prioridad no debe ser solo acceder al Gobierno, sino evitar el fracaso en la gestión pública. “La ciudadanía está cansada de grandes discursos elocuentes; lo que quiere son soluciones. Les pido que los liberales seamos diferentes esta vez: primero definamos el proyecto de país y luego elijamos la metodología con la oposición”, puntualizó.

¿A quiénes convocó la dirigencia liberal para encarar su reorganización política?

Como parte de la hoja de ruta de reorganización, Riveros mantendrá este mediodía un almuerzo de trabajo con los 61 intendentes liberales en un hotel del microcentro asunceno, frente a la Plaza de la Democracia.

Por la noche, la agenda continuará con una reunión con el Consejo Parlamentario —estrado que reúne a senadores y diputados del partido— para debatir las líneas estratégicas de la agrupación y del bloque opositor con miras al 2028.

Finalmente, para la jornada de mañana está previsto un encuentro ampliado con dirigentes activos y retirados del partido. A la convocatoria fueron citados incluso los expresidentes del PLRA, como Blas Llano y Efraín Alegre, cuyo histórico enfrentamiento interno marcó la dinámica de la organización durante 15 años y tres derrotas electorales consecutivas.

¿Qué obras inauguró el PLRA en su sede central?

Las reformas presentadas en la sede del PLRA forman parte de un plan de modernización de la infraestructura partidaria. La puesta en valor del Instituto José P. Guggiari busca reactivar los cursos de formación ciudadana, técnica y política para afiliados y autoridades electas. De forma simultánea, prosiguen las tareas edilicias para la culminación del nuevo salón auditorio climatizado de la sede partidaria.