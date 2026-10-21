Intendenta de Ybycuí planta a la Junta y evita explicar por qué no paga dietas y sueldos

La intendenta de Ybycuí, María Cristina Servín (ANR-FR), dejó plantada a la Junta Municipal, que la convocó para responder sobre los atrasos en el pago de salarios a funcionarios y dietas a concejales, que suman G. 385 millones.

La jefa comunal fue llamada a presenciar la sesión mediante la Resolución Nº 66/2026, a fin de que responda los pedidos de informes sobre el funcionamiento institucional y la falta de pago de los haberes.

De la sesión participaron nueve de los 12 concejales municipales. Los ediles que no asistieron son Francisco Javier Arrúa, Hugo Daniel Villamayor y Mirna Tillería, todos colorados.

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El presidente de la Junta Municipal, Andrés Samaniego (ANR), explicó que durante la sesión extraordinaria se dejó constancia en acta de la inasistencia de la intendenta. Además, señaló que se volvió a notificar por nota a la Intendencia sobre su ausencia ante el órgano legislativo local.

Según los datos expuestos, la administración municipal adeuda más de G. 120 millones en salarios a los funcionarios y más de G. 265 millones en concepto de dietas a los concejales. La información fue requerida mediante un pedido de interpelación para conocer los motivos de la falta de pago.

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Piden destrabar el pago de salarios y dietas

La concejala reelecta Mary Soilán (ANR) solicitó a su colega Víctor González (ANR), integrante del Equipo de Transición, que, una vez instalado en la Municipalidad, interceda para destrabar el pago de los haberes atrasados a funcionarios y ediles.

Soilán calificó de “vergüenza” la actitud de Servín por ignorar reiteradamente a la Junta Municipal durante su gestión. También afirmó que el intendente electo, Tomás Fidelino Rivas (ANR-FR), tendrá un arduo trabajo para ordenar el municipio.

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Señaló que “nunca tuvimos una administración tan desvergonzada como la de Servín Franco. Nos quedan dos sesiones y no creo que venga más, porque se esconde de la gente y discrimina a los concejales al ignorarnos”, manifestó la edil.

Intentamos obtener la versión de la intendenta María Cristina Servín, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que desee referirse al caso.