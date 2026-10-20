Ybycuí: arreglan a pulso un camino ante la falta de ayuda municipal

La pobladora Benicia Aranda Delgado explicó que tomaron la decisión porque “nuestras autoridades nunca han arreglado el camino”, manifestó.

Mencionó que cada familia llevó sus propias herramientas, como palas, azadas y carretillas, y acarreó la arena en carretillas para cubrir los tramos más deteriorados.

“Ya perdimos la cuenta de cuánto tiempo hace que no se repara el camino”, afirmó Aranda Delgado.

Manifestó que algunos vecinos colaboraron con dinero en efectivo, que se destinará a la compra de ripio y al alquiler de un tractor, con un costo de G. 300.000.

Los pobladores advirtieron que aún faltan muchos kilómetros por reparar, por lo que se necesita la intervención de las instituciones correspondientes.

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Por eso, hicieron un llamado a la Gobernación de Paraguarí y a la Municipalidad de Ybycuí para que los asistan. La comuna les exige crear una comisión vecinal, conforme a la ordenanza vigente, si quieren recibir asistencia y de esa forma se desentiende del problema comunitario, señaló la vocera de la comunidad.

Lo que había adelantado la intendenta

Sobre la falta de reparación de los caminos vecinales, la intendenta María Cristina Servín (ANR) ya había adelantado que el arreglo quedará a cargo de las nuevas autoridades municipales que asumirán el 3 de noviembre

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Hasta el momento, la Municipalidad no emitió una postura sobre el reclamo de los vecinos de Mbocayá Pucú, que piden contar con un acceso transitable y seguro. Sobre el particular, quisimos tener su versión, pero no respondió a nuestras llamadas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a las quejas.