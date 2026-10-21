Política
21 de octubre de 2026 - 15:50

Video: esta fue la “sorpresa” y mensaje de Eddie Jara a la diputada Johana Vega por su cumpleaños

El expresidente de Petróleos Paraguayos (Petropar) Eddie Jara “sorprendió” nuevamente con arreglos florales a su pareja, la diputada Johana Vega, por su cumpleaños. El exfuncionario sigue demostrando derroche por medio de sus regalos.

Por ABC Color
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La pareja conformada por el expresidente de Petropar Eddie Jara y la diputada colorada Johana Vega mostró en reiteradas veces una vida de distintos lujos e incluso derroches. Los dos últimos cumpleaños de la legisladora no pasaron desapercibidos y aparentemente este año tampoco será una excepción.

Mesa decorada con flores amarillas y adornos azules para el cumpleaños de Johana Vega, sin personas visibles en la imagen.
Una imagen compartida por Vega sobre la "previa" de su cumpleaños.

En unos materiales compartidos por la pareja se puede ver la casa y que tras descender de las escaleras -incluso con acompañamiento de una fotógrafa-, Vega se encuentra con varios arreglos florales.

“Feliz cumple mi amor!!! Futura senadora de la nación”, reza un mensaje escrito a mano con fecha de hoy.

Ramo de rosas rosas con tarjeta blanca que dice 'Feliz cumple mi amor!!!'. Ambiente interior acogedor.
El mensaje de Eddie Jara a la diputada Johana Vega.

Históricamente, la pareja es señalada por ostentar un lujoso estilo de vida incongruente con sus ingresos, situación que incluso llamó la atención de la Contraloría General de la República (CGR).

Johana Vega
Lujos de la diputada Johana Vega.

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Pareja bajo la mira

Desde el año pasado, la pareja está bajo la mira de la Contraloría tras detectar graves inconsistencias y llamativos movimientos financieros en sus declaraciones juradas de bienes.

Imagen de archivo: la diputada Johana Vega y Eddie Jara, presidente de Petropar, en un viaje.
Imagen de archivo: la diputada Johana Vega y Eddie Jara, expresidente de Petropar, en un viaje.

En marzo de este año, Jara presentó su renuncia a la presidencia de Petropar en medio de varios cuestionamientos a su gestión, incluso más allá de las inconsistencias en sus declaraciones juradas, como por ejemplo unas millonarias “compras urgentes” de gasoíl.

Carta de renuncia de Eddie Jara al frente de Petropar.
Carta de renuncia de Eddie Jara al frente de Petropar.

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