Video: esta fue la “sorpresa” y mensaje de Eddie Jara a la diputada Johana Vega por su cumpleaños

La pareja conformada por el expresidente de Petropar Eddie Jara y la diputada colorada Johana Vega mostró en reiteradas veces una vida de distintos lujos e incluso derroches. Los dos últimos cumpleaños de la legisladora no pasaron desapercibidos y aparentemente este año tampoco será una excepción.

En unos materiales compartidos por la pareja se puede ver la casa y que tras descender de las escaleras -incluso con acompañamiento de una fotógrafa-, Vega se encuentra con varios arreglos florales.

“Feliz cumple mi amor!!! Futura senadora de la nación”, reza un mensaje escrito a mano con fecha de hoy.

Históricamente, la pareja es señalada por ostentar un lujoso estilo de vida incongruente con sus ingresos, situación que incluso llamó la atención de la Contraloría General de la República (CGR).

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Pareja bajo la mira

Desde el año pasado, la pareja está bajo la mira de la Contraloría tras detectar graves inconsistencias y llamativos movimientos financieros en sus declaraciones juradas de bienes.

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En marzo de este año, Jara presentó su renuncia a la presidencia de Petropar en medio de varios cuestionamientos a su gestión, incluso más allá de las inconsistencias en sus declaraciones juradas, como por ejemplo unas millonarias “compras urgentes” de gasoíl.

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