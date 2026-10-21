Yolanda Paredes confirma su candidatura presidencial por Cruzada Nacional

En un movimiento clave para el armado político del arco opositor con miras a los comicios generales de 2028, la senadora Yolanda Paredes confirmó oficialmente que aceptó el desafío de pugnar por la Presidencia de la República como la candidata oficial del Partido Cruzada Nacional.

Paredes explicó que su decisión responde a una solicitud formal de los dirigentes y presidentes distritales de su agrupación política: “Decidí aceptar el desafío que me solicitaron mis compañeros de lucha, mis compañeros de partido. Cruzada Nacional hoy también tiene su candidata a presidente”.

Además, sostuvo que el partido mantendrá su propia identidad y banderas de lucha contra la corrupción.

Respecto a la reestructuración interna del espacio político y el rol que desempeñará el líder del partido, Paraguayo “Payo” Cubas, la legisladora detalló: “Él ya había comunicado públicamente su decisión de pugnar por un lugar en el Senado y a raíz de eso se reestructuró todo dentro del partido y solicitaron mi candidatura a presidente”.

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Paredes enfatizó estar abierta al diálogo con los demás sectores opositores, mencionando a figuras como Miguel Prieto y los precandidatos del Partido Liberal, para consensuar un mecanismo transparente de selección.

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Como ejemplo de éxito, citó la estrategia unificada utilizada en la capital con Soledad Núñez: “Se ha logrado un hecho histórico que es acceder justamente a recuperar la Municipalidad de Asunción y no es un tema menor. Tenemos que necesariamente utilizar el mismo sistema, para aplicar nuevamente a una candidatura única presidencial”, aseveró.

Filtros a candidaturas

Al ser consultada sobre las fugas de parlamentarios electos por Cruzada Nacional que posteriormente se sumaron al bloque oficialista, Paredes admitió el impacto negativo que tuvieron en la credibilidad de la oferta electoral del partido y aseguró que se implementarían drásticos controles internos.

“Nosotros somos los primeros ofendidos, nosotros somos los primeros decepcionados en cuanto a la conducta que mantuvieron estas personas. Pagamos derecho de piso, pero tenemos que buscar algún mecanismo. Estamos revisando nuestro estatuto, antigüedad vamos a exigir, trabajo partidario, mirar un poco el currículum de la gente”, manifestó la senadora.

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Asimismo, fue enfática al señalar que se deben ajustar las exigencias éticas y de formación para integrar las listas: “No podemos permitir que tipos como Chaqueñito vuelvan a acceder a través de nuestro equipo a cargos de tan elevada envergadura, personas que realmente, como él y otros, no están a la altura de las circunstancias”, concluyó.