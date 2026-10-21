Internas en la oposición: PLRA define estrategias y candidatos

Primero, fue Celeste Amarilla quien explicó que desde esta semana el presidente del partido Alcides Riveros estuvo convocando a una serie de reuniones entre diversos actores del liberalismo. “Ayer (Riveros) se reunió el directorio con 65 intendentes electos, a la tarde tuvimos reunión con el consejo parlamentario, diputados y senadores, y hoy se reúnen con los expresidentes. Está haciendo una ronda de reuniones ya con miras a ver cómo elegimos nuestro candidato”, explicó la senadora de Nuevo Liberalismo.

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¿Presidente liberal o vice liberal?

Al respecto del rol que cumplirán los azules en la alianza opositora en las generales del 2028, Amarilla sugirió ir a una interna para definir la mejor configuración de la chapa. “Yo competiría en una interna. Hay que ver el sistema con el que se va a medir. Yo no sé si encuestas, yo estoy sujeta a lo que el partido decida. Si hay internas yo compito. El partido decidirá, pero a mí mi gusto ya saben que encabece un liberal”, refirió.

Por su parte, Eduardo Nakayama afirmó que el Partido Liberal tiene que encabezar la chapa, pero que no van a forzar esa configuración. “Vemos presiones, pero no nos vamos a sentir presionados. Vamos a seguir el cronograma como tiene que ser: definir primero dentro del partido quién va a ser nuestro candidato o candidata, y después de eso vamos a hablar con todos los integrantes del tercer espacio. Hoy leí que Yolanda Paredes también quiere ser candidata a presidente, o sea, nosotros no podemos hablar de fórmulas ni de chapas todavía”, refirió.

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El legislador sostuvo que al ver los resultados electorales del pasado 4 de octubre, es lógico pensar en que los liberales deben liderar la dupla. “En primer lugar la cantidad de intendentes y concejales que ha obtenido el Partido Liberal, que es superior en número a cualquier otro partido (de la oposición). Por otra parte, el tiempo: estamos a un año y medio de las elecciones, por lo que esto tiene que pasar por procesos internos. El Partido Liberal ha demostrado históricamente una gran vocación aliancista, tanto encabezando la alianza como cediendo la presidencia o intendencias”, subrayó.

A su vez, Celeste Amarilla afirmó que la interna es el mecanismo que tiene más aceptación dentro del principal partido de oposición. “De hecho, estamos coincidiendo mucho en hacer una interna partidaria de donde salga el candidato a presidente, y ese candidato luego busca la unidad. No tienen que apurarnos, no hay que estar tan ansiosos como otros candidatos. El partido tiene sus tiempos y su forma”, explicó.

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Los golpes a Cartes benefician a la oposición pero no hay que confiarse, dice Amarilla

Consultada sobre si la ruptura interna dentro de Honor Colorado beneficia a las posibilidades de la oposición para las generales. “Yo creo que sí. En parte sí, porque han mostrado (los cartistas) también sus debilidades. No somos los únicos que nos peleamos o nos dividimos. Han demostrado que no es un grupo cohesionado, se han mostrado muchas miserias del interior de Honor Colorado, y eso debería dar que pensar a la gente”, reflexionó.

Para Nakayama. esta situación no debe ser tomada como una definitoria. “Nosotros estamos acostumbrados a que los colorados se peleen y se arreglen. Sí creo que esta es una pelea real; hay fracturas internas muy fuertes dentro del Partido Colorado, principalmente en el oficialismo. Pero nosotros no les tenemos que dar por muertos ni por divididos de ninguna manera; tenemos que hacer nuestra parte y concentrarnos en la oposición”, resaltó.

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La figura de Prieto

En relación a las expresiones de Miguel Prieto sobre que debe ser él quien encabece la dupla, Amarila dijo que él aún no cuenta con la representación que pretende autoasignarse. “Que se calmen (Yo Creo), hay tiempo. Nosotros tenemos un partido grande que funciona de acuerdo a estatutos y convenciones. Tenemos que respetar las formas del partido y de ahí va a salir un candidato. El que salga de ahí va a ser el que va a buscar su dupla junto lógicamente con el acompañamiento del partido”, advirtió Celeste.

En esa misma línea, Nakayama expresó que si ahora se juegan por la figura del exintendente de Ciudad del Este, no estarían actuando de manera correcta y solo generarían divisiones. “Pongo de ejemplo lo que hicimos en Asunción, donde el proceso fue muy exitoso con la intendencia de Soledad Núñez. Tenemos que atravesar ese mismo proceso sin apuros para asegurar que la oposición va a llegar al poder en el 2028”, puntualizó.

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“¿Qué pasa si nos casamos con uno y dejamos al resto afuera, y el resto arma otra alianza o saca otro candidato? No estaríamos actuando inteligentemente porque favoreceríamos una división”, concluyó el legislador.