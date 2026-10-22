Esperanza Martínez: ¿Quién le cree al presidente del Banco Central que hoy es neutral?

La senadora Esperanza Martínez, del Partido Participación Ciudadana (PPC), cuestionó la decisión del presidente Santiago Peña de mantener al actual directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) y puso en duda la independencia de su titular frente al crecimiento de Ueno y sus vínculos con el poder político.

“¿Quién le cree al presidente del Banco Central que hoy es neutral? ¿Ustedes le creen?”, preguntó la legisladora, al sostener que los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses afectan la credibilidad de la institución.

Martínez consideró que Peña pierde la oportunidad de demostrar que puede corregir decisiones cuestionadas y conducir de manera diferente las instituciones públicas. A su criterio, mantener a las actuales autoridades del BCP no contribuye a despejar las dudas sobre su imparcialidad.

Esperanza Martínez cuestiona los vínculos entre el BCP y Ueno

La senadora sostuvo que el nombramiento de la máxima autoridad del Banco Central genera interrogantes por su pasado profesional y el proceso de expansión de una entidad financiera que, según señaló, ganó protagonismo en el mercado durante el actual Gobierno.

“Él tiene que demostrar que la persona a la cabeza del Banco Central es neutral”, manifestó, al cuestionar lo que describió como una situación de “puerta giratoria” entre el sector privado y el organismo encargado de regular y supervisar el sistema financiero.

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La legisladora también aludió a los vínculos que atribuye al entorno familiar del presidente Peña con la empresa y a la utilización de recursos públicos por parte de esta. En ese contexto, cuestionó que se mantenga la actual conducción del BCP sin que, a su entender, se despejen las dudas sobre posibles conflictos de intereses.

Martínez afirmó que Ueno mantiene un crecimiento que considera extraordinario durante el Gobierno de Peña y señaló que en las últimas semanas se conocieron nuevos datos que, según dijo, representan otros US$ 20 millones. No obstante, en sus declaraciones no precisó a qué operación o concepto correspondía ese monto.

“El Banco Central tiene que recuperar una credibilidad importante”

Martínez advirtió que los cuestionamientos no afectan solamente a una autoridad, sino también a la imagen de una institución cuya credibilidad, según recordó, se construyó durante décadas.

La senadora insistió en que la independencia del Banco Central debe reflejarse tanto en sus decisiones como en la confianza que transmite a la ciudadanía. “No solamente hay que ser, sino parecer”, expresó, al reclamar señales concretas de imparcialidad.

A su criterio, mantener a las autoridades cuestionadas sin introducir cambios de conducción puede profundizar el desgaste y el descrédito institucional.

La legisladora lamentó que las controversias políticas terminen afectando la imagen del organismo, pese a que, según afirmó, el Banco Central cuenta con profesionales competentes.

Martínez compara la situación con el cambio en el Ministerio de Salud

Como antecedente, la senadora recordó la salida de una ministra de Salud en una coyuntura en la que, según su interpretación, se necesitaba una señal política para recuperar la confianza pública.

Martínez sostuvo que un cambio de conducción no garantiza por sí solo resultados extraordinarios, pero puede abrir una expectativa de mejora y ayudar a transmitir que se busca corregir una situación cuestionada.

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En ese sentido, instó a Peña a ejercer la autocrítica y reconocer eventuales errores en lugar de sostener decisiones que generan controversia.

La parlamentaria cuestionó que el mandatario defienda la permanencia del directorio del BCP sin responder, a su entender, las dudas sobre la neutralidad de su titular. Para Martínez, el desafío es recuperar la confianza en la autoridad monetaria y despejar los cuestionamientos sobre sus posibles conflictos de intereses.