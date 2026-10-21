Senador cuestiona falta de respuestas del BCP tras pedir informes sobre Ueno y Visión

Frente a las posturas expresadas desde la mesa directiva del Congreso, encabezada por Basilio “Bachi” Núñez, sobre una mayor rigurosidad en la aprobación de requerimientos dirigidos al Banco Central del Paraguay (BCP), el senador Rafael Filizzola salió al paso para defender la solidez técnica de sus solicitudes de información sobre la regulación del sistema financiero.

Esto, con especial atención en las resoluciones que afectan a Ueno Bank y la absorción de Visión Banco.

Al ser consultado sobre el alcance y la fundamentación legal de sus iniciativas, el parlamentario sostuvo: “En mi caso, todos los pedidos de informe que he presentado han sido puntillosos. Tienen un objetivo, las preguntas están bien formuladas, las preguntas se encuadran dentro de la ley”.

Seguido expresó: “La información que pretendemos recabar del Banco Central no está protegida por el secreto bancario. Así que, en mi caso por lo menos, yo no he presentado ningún pedido de informe que no se ajuste a las competencias del Congreso”.

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Sospechas de privilegios en resoluciones

El legislador enfatizó que la insistencia con los pedidos de información obedece a que la banca matriz ha evitado transparentar datos fundamentales que ya habían sido requeridos previamente tanto por la oposición como por legisladores oficialistas.

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Señaló que el objetivo central es conocer en detalle el criterio aplicado por el órgano regulador para analizar el capital, la solvencia y las facilidades operativas otorgadas.

Requerido sobre la posibilidad de que existan tratos diferenciados o ventajas normativas en los procesos de fusión y reestructuración en el sector bancario, Filizzola fue categórico al afirmar la existencia de favorecimientos que carecen de justificación técnica.

“Hubo un trato de privilegio que no se le da a otros bancos y no se da en otro tipo de fusiones y que no tiene justificación. Es una resolución, una resolución hecha a medida, exactamente a medida para ellos”, remarcó.

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Dentro del paquete de requerimientos, el senador destacó la exigencia de acceder a documentación respaldatoria clave, incluyendo actas de directorio, dictámenes técnicos e informes de fiscalización elaborados por la Superintendencia de Bancos.

Cuestionó además que el BCP catalogue como confidencial información que no está alcanzada por el secreto bancario o que, en su defecto, ya se encuentra filtrada o hecha pública.

“El BCP no responde nada, esa es la realidad. Se escuda en el secreto, pero nos mandan información que no es relevante, que no es la información que pedimos, que no es secreta, pero la mandan como información secreta. Entonces, ellos mismos se contradicen”, criticó.

Finalmente, remarcó que entregar el mismo contenido expuesto en sesiones secretas, el cual posteriormente ha cobrado estado público, carece de sentido práctico: “Para responder lo que respondieron en una sesión secreta, que es lo mismo que lo que enviaron por escrito y que se filtró posteriormente a la prensa, tiene poco y ningún sentido que se escuden en el secreto”, concluyó.