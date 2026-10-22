PLRA puede ganar como en el 2008, pero debe evitar mismas torpezas y renovar su política, sostiene Llano

El expresidente del PLRA Blas Llano acudió a la convocatoria realizada por el titular del partido, Alcides Riveros, dirigida a dirigentes históricos. Efraín Alegre también fue convocado pero no asistió. Durante su intervención, Llano declaró: “Estoy fundamentalmente aquí porque estoy convencido de que nosotros vamos a ganar la elección del 2028”, al tiempo de expresar su intención de integrar el equipo articulador para gobernar el país durante cinco años.

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¿Qué dijo Blas Llano sobre las posibilidades del PLRA para las elecciones 2028?

Al analizar el panorama político, el referente liberal señaló que las últimas elecciones municipales dejaron importantes enseñanzas sobre aciertos y desaciertos. Detalló que el PLRA obtuvo 816.000 votos (60 % del caudal opositor), el movimiento Yo Creo sumó 202.000 (15 %) y otras fuerzas opositoras alcanzaron 336.000 sufragios (25 %). Destacó que, en conjunto, la oposición reúne alrededor de 1.400.000 votos, una cifra equivalente a la que moviliza la ANR en los comicios generales mediante la política prebendaria.

“Seguimos siendo el mayor partido de la oposición y, por ende, tenemos la mayor responsabilidad de conducir al PLRA y al bloque opositor hacia la victoria en el 2028. Para eso debemos tener una visión clara de dónde estamos parados”, aseveró.

¿Cuál es la estrategia opositora que propone Llano para vencer a la ANR?

El exsenador remarcó que el objetivo central debe ser ganar los comicios presidenciales del 2028 y gobernar durante todo el periodo constitucional. Para lograrlo, enfatizó la necesidad de trazar una hoja de ruta clara que defina la figura electoral a utilizar, ya sea una alianza, una concertación o una elección a padrón abierto, mecanismo que —según indicó— aunque no esté tipificado explícitamente en la ley electoral, puede ser aplicado.

“Las circunstancias actuales no son idénticas, pero sí muy similares a las del 2008. No podemos seguir alegando nuestra propia torpeza ni justificarnos diciendo que el Partido Colorado es fuerte y que al final siempre se unen”, fustigó.

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¿Por qué el exsenador plantea una política “más fresca y juvenil” en el liberalismo?

Llano recordó que desde su juventud escucha análisis sobre las ventajas estructurales de la ANR, pero sostuvo que eso no debe ser excusa para que el liberalismo se quede de brazos cruzados. Reconoció que resulta difícil transformarse “de la noche a la mañana”, pero reiteró que el PLRA está obligado a cambiar su forma de hacer política.

Como ejemplo, mencionó que en varios municipios que históricamente fueron bastiones colorados, los candidatos liberales y de la oposición lograron triunfar debido a que impulsaron campañas “distintas, más frescas, juveniles y atractivas” para el electorado.

¿Qué propone Blas Llano respecto a la reelección y la reforma constitucional?

Finalmente, el dirigente no descartó promover una reforma de la Constitución Nacional que contemple la reelección presidencial a cambio de establecer la segunda vuelta (balotaje), tal como propusieron otros dirigentes históricos del PLRA esa misma noche. Propuso que este planteamiento sea aplicable a partir del siguiente periodo electivo y que la iniciativa forme parte de la propuesta electoral de los actuales precandidatos presidenciales.