Hugo Meza revela que Peña analiza cambios en ministerios y descarta a Riquelme para la chapa

Entrevistado en el programa No tiene nombre de ABC TV, Meza sostuvo que respeta la decisión del titular de la ANR, Horacio Cartes, de no competir en las próximas elecciones, un movimiento que —a su criterio— reposiciona el tablero político nacional.

Señaló que, durante la crisis desatada por el alejamiento entre Cartes, Santiago Peña y Pedro Alliana, los legisladores simplemente defendieron y exigieron respeto a la resolución de la convención de Honor Colorado que nominó a Alliana, ratificada por más de 3.500 participantes, entre intendentes, concejales, gobernadores, diputados y senadores. “Simplemente nosotros fuimos coherentes”, expresó.

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El líder del movimiento Honor Colorado en ese momento, Horacio Cartes, no supo comprender y fue rodeado de gente que absolutamente no tiene la temperatura ni el timming de la dirigencia del interior porque carece de vinculación. Creyeron que un quincho podía resolver la vida partidaria del movimiento. Hugo Meza

¿Quiénes pujan por acompañar a Pedro Alliana en la chapa presidencial?

En cuanto al compañero de fórmula de Alliana, indicó que los diputados ratifican su apoyo al titular de la Cámara Baja, Raúl Latorre, consolidando una figura del interior y otra capitalina en una “chapa competitiva, atractiva, plural, incluyente y que tenga la posibilidad inclusive de traspasar la frontera del partido”.

Por su parte, los gobernadores defienden que uno de sus pares, el jefe departamental de Guairá, César Sosa, integre la fórmula como candidato a vicepresidente. Explicó que existe un pacto de respeto mutuo en el que diputados y jefes departamentales acordaron un esquema de “no veto”: si Sosa encabeza la chapa, la mayoría de los diputados lo acompañará, y viceversa.

Meza señaló que Alliana tiene libertad absoluta para escoger a su compañero y que utilizará una encuesta no vinculante para tomar la decisión. Aclaró que el acuerdo solo incluye a Latorre y a Sosa, descartando a otros nombres como Marco Riquelme. “No sé cuánto le podría sumar un Marco Riquelme a la chapa presidencial”, aseveró.

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Agregó que urge reorganizar los cuadros partidarios y armar un nuevo movimiento que planifique las candidaturas a la presidencia de la ANR, así como las listas de senadores, diputados y gobernadores. “Para que, Dios mediante, en diciembre lleguemos plenamente organizados y entusiasmados hacia un proyecto ganador”, apuntó.

¿Cómo impacta la renuncia de Juan Carlos Baruja en la puja por el Senado?

Por otro lado, reconoció que en la Cámara Alta la relación política es más compleja. Explicó que tras la renuncia a cualquier lugar en la chapa de su candidato, Juan Carlos Baruja, los actuales senadores observan con recelo las intenciones de los gobernadores de ocupar escaños en el Congreso.

Por eso la disputa se traslada mucho más a Senado versus gobernadores, porque los senadores los ven como una enorme competencia. Hugo Meza

Asimismo, descartó que Pedro Alliana arrastre una percepción negativa sobre la gestión presidencial de Santiago Peña y sostuvo que, por primera vez, el oficialismo tiene oportunidades concretas de ganar con holgura las internas partidarias, describiendo a la disidencia actual como un sector “desnutrido”.

Indicó que la principal tarea del presidente y del vicepresidente será contener a los diferentes actores políticos —al advertir que “hay demasiados caciques”— para evitar migraciones hacia la disidencia, la cual opera, según dijo, “como una ambulancia para recoger a los heridos y contusos”.

¿Qué ministros cuestionados analiza cambiar el presidente Santiago Peña?

Sobre posibles reacomodos en el Poder Ejecutivo y la permanencia de ministros muy cercanos a Horacio Cartes, descartó que exista un sentimiento de “caza de brujas”.

No obstante, confirmó que se reunió con el presidente Peña para pedirle que asuma la responsabilidad de liderar la gestión hacia la victoria y mejorar la administración pública. Le advirtió que los resultados no mejorarán con “los mismos bueyes” (ministros), y aseguró que el mandatario se comprometió a evaluar los cambios en aquellas carteras que el sector oficialista viene cuestionando desde hace tiempo.