Meza confirma que Honor Colorado perdió mayoría: “Los mordedores matriculados lograron su propósito”

En la división interna que vive actualmente el cartismo y luego del acercamiento entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, referentes del incipiente peñismo, manifestaron la necesidad de establecer una línea de trabajo. Aunque continúan dentro de Honor Colorado, saben que eventualmente dejarán el sector cartista.

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“Lo que hasta ahora no tenemos, es una comunicación oficial de que estamos todos fuera de Honor Colorado y que estamos sin candidato en esa línea. Entonces tenemos que esperar un poco y ver qué es lo va sucediendo para tomar esas decisiones”, admitió Meza.

En esa línea, dijo que ya están manteniendo conversaciones para sentar las bases de lo que será un nuevo movimiento dentro de la ANR, liderado por Santiago Peña y Pedro Alliana. “Estamos conversando entre varios autores nacionales, departamentales y distritales para formar un gran espacio competitivo. Un espacio que pueda ganar las internas primeramente del 2027 y asegurar la permanencia en el poder del Partido Colorado en función de gobierno”, dijo el referente del peñismo.

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La mayoría está con Peña, aseguran

El legislador insistió en que la mayor parte de la dirigencia apoya la candidatura de Alliana a la presidencia de la República. “Hay una amplia y mayoritaria posición abierta y clara a favor de mantener al candidato Pedro Alliana. En realidad nosotros no fuimos los que cambiamos de candidato. Nosotros seguimos teniendo la firme convicción y el compromiso con él. Hemos empeñado nuestra palabra hace meses atrás y ratificado en una convención de casi 4.000 delegados convencionales, presidentes de seccionales, intendentes y concejales”, recalcó.

Asimismo, desmintió que el actual presidente de la República no tenga un peso político real y que tiene un soporte genuino de parte de la dirigencia. “Fieles a esa coherencia, estamos firmes al lado del presidente Peña. Evidentemente no está solo porque muchos quisieron instalar que (Peña) estaba más solo que el uno, sin embargo, a la luz de los acontecimientos políticos que están sucediendo, él está cosechando lo que cultivó en todo este tiempo que es el afecto y el aprecio que le tenemos muchos diputados, senadores, gobernadores, intendentes y concejales que fueron electos”, detalló.

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En esa misma línea, instó a definir a su compañero de fórmula. Los dos nombres más fuertes son el actual presidente de Cámara de Diputados; Raúl Latorre y el gobernador de Guairá y presidente del Consejo de gobernadores, César “Cesarito” Sosa. “Estamos mirando los acontecimientos y seguramente en los próximos días, en las próximas semanas se va a ir viendo sobre en qué espacio podamos nosotros cabalgar. Nosotros seguimos manteniendo que la candidatura de Pedro Alliana a la presidencia en la República y también él cuanto antes debe definir a su compañero de fórmula y poder trabajar todo en esa misma línea”, expresó el actual vicepresidente de Cámara Baja.

“Los mordedores matriculados lograron su propósito”

En cuanto a esta decisión de apartarse de la línea dura del cartismo, el legislador refirió a que hoy existen discrepancias con las últimas decisiones del líder de ese sector y apuntó contra su primer anillo a quienes acusó de “mordedores matriculados” y que a consecuencia de su influencia sobre Cartes, llevaron al quiebre interno.

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“Todo el entorno de Horacio Cartes, lastimosamente, no tiene ni la temperatura política porque la mayoría no tiene un arraigo, ni la temperatura territorial y distrital de lo que viene sucediendo en un movimiento que se convirtió casi hegemónico en poco tiempo”, lanzó.

A su criterio, es momento de renovar la cúpula con nuevas figuras que aparecen dentro del partido. “Con la presencia de nuevos actores distritales regionales, no supieron administrar los nuevos momentos y los nuevos tratos que requiere la amplitud en estos momentos que vive el movimiento. Fruto de eso, es que los mordedores matriculados finalmente lograron el propósito de que hoy estemos en un quiebre irreversible dentro del movimiento”, acusó.

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En esa línea dijo que el principal error de ese grupo cercano al presidente de la ANR, es simplemente generar suspicacias. “Se quedaron en el tiempo, entendiendo que solamente estando ahí un escritorio y llevando intrigas y maldades al líder del movimiento sin que tenga él la capacidad de poder entender los nuevos tiempos que vive un movimiento que se volvió hegemónico en poco tiempo y lastimosamente el desenlace de eso, es lo que estamos viviendo”, lamentó.