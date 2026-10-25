Santiago Peña y otros líderes regionales reconocen el triunfo de Lula en Brasil

El presidente de la República, Santiago Peña, saludó oficialmente a su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, luego de confirmarse su victoria en el balotaje presidencial de este domingo en Brasil. La reacción del mandatario paraguayo se dio de manera casi inmediata al anuncio de los resultados emitidos por el Tribunal Superior Electoral (TSE).

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A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado paraguayo resaltó los lazos históricos y la agenda compartida que une a ambas naciones en materia de desarrollo, comercio, infraestructura y seguridad fronteriza. “Felicidades Lula por tu elección como Presidente del Brasil. Saludo al pueblo brasileño por esta gran jornada democrática. El Paraguay y Brasil comparten una agenda común de integración y desarrollo. Seguiremos trabajando juntos por el bienestar de nuestra gente”, expresó Peña.

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Para la economía de nuestro país, la estabilidad del gigante sudamericano es una condición imprescindible para el correcto funcionamiento del comercio fronterizo en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, la navegabilidad de la hidrovía y las complejas negociaciones en curso dentro de la entidad binacional Itaipú.

Una región dividida que opta por la integración

Gobernantes de diversas tendencias ideológicas en toda América Latina se sumaron a la ola de felicitaciones, priorizando la agenda multilateral y el pragmatismo por encima de las banderas partidarias.

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Desde Perú, la presidenta Keiko Fujimori, reafirmó la voluntad de avanzar en la alianza estratégica y la protección ambiental de la Amazonía compartida; mientras que el mandatario boliviano, Rodrigo Paz Pereira, hizo hincapié en los desafíos comunes que enfrentan ambos pueblos hermanos para generar mejores oportunidades de inversión y empleo.

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Por su parte, mandatarios con perfiles de centro-derecha en el cono sur y la región andina optaron por un enfoque directo sobre las prioridades de la coyuntura. El presidente chileno, José Antonio Kast Rist, confirmó que mantuvo una conversación telefónica con Lula para coordinar agendas en materia de integración económica y el combate decidido contra el crimen organizado internacional. En la misma línea, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azin, enfatizó que la región enfrenta “enemigos comunes” que solo podrán ser derrotados mediante la articulación constante de las fuerzas de seguridad y las instituciones estatales de todo el bloque.