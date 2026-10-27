Santiago Peña: su agenda oficial para el día 27 de octubre

Santiago Peña: su agenda oficial para el día 27 de octubre

Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este martes una jornada de trabajo que incluye inauguraciones de infraestructura e instalaciones industriales, actividades deportivas y reuniones de audiencia en la residencia presidencial.