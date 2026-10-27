- 08:30 h: acto de inauguración de la Planta Industrial de COMFAR S.A.E.C.A, en la ciudad de Mariano Roque Alonso.
- 10:00 h: ceremonia de inauguración de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales Paraguay 2026, en el polideportivo SND Arena, Asunción.
- 11:45 h: acto de inicio de obras para la construcción de protección de márgenes del Arroyo Paso Carreta – 1° etapa, y obras anexas en la ciudad de Luque, Departamento Central.
- 16:00 h: reunión con Vicente Scavone, presidente del consejo directivo de la Fundación Teletón Paraguay, en Mburuvicha Róga.
- 16:45 h: audiencia con José Duarte Penayo, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), en Mburuvicha Róga.
27 de octubre de 2026 - 07:01
Santiago Peña: su agenda oficial para el día 27 de octubre
El presidente de la República, Santiago Peña, desarrollará este martes una jornada de trabajo que incluye inauguraciones de infraestructura e instalaciones industriales, actividades deportivas y reuniones de audiencia en la residencia presidencial.
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.