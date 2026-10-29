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Política
29 de octubre de 2026 - 10:45

Blanca Ovelar denunció a Zenaida Delgado: “La sentencia política está echada”

La senadora Blanca Ovelar, cuestiona a la senadora Zenaida Delgado ante el pleno del Senado.
La senadora Blanca Ovelar interrumpe a Zenaida Delgado durante el debate legislativo en el Senado.Senado Gentileza

La senadora Blanca Ovelar (ANR, Añetete) cuestionó a su colega Zenaida Delgado (ANR, oficialista) y afirmó que, según una denuncia que dijo tener, habría quitado el celular a su secretaria y exigió que lo devuelva. Aseguró que la sentencia política contra su colega está echada.

Por ABC Color
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La senadora Blanca Ovelar (ANR, Añetete) denunció este miércoles, que su colega Zenaida Delgado habría quitado el celular a su secretaria y le pidió que devuelva el aparato. La legisladora hizo el reclamo durante la sesión extraordinaria del senado. Delgado es denunciada por un supuesto esquema de cobro de un peaje salarial a funcionarios.

“Yo tengo acá una denuncia, le sacó el celular esta mañana a su secretaria. Si la secretaria confirma eso, que le devuelva el celular ahora”, manifestó Ovelar, quien cuestionó que una jefa se considere dueña del teléfono de una funcionaria a su cargo.

La senadora también preguntó por qué Delgado estaría interesada en el contenido del celular de su secretaria y sostuvo que la situación genera sospechas. La acusación fue formulada públicamente por Ovelar y no implica, por sí sola, que los hechos estén comprobados.

“La sentencia política está echada”, afirma Ovelar

Ovelar lamentó que el Senado no haya resuelto todavía el pedido de pérdida de investidura y afirmó que la sucesión de escándalos afecta la credibilidad del Congreso.

“La sentencia política ya está echada, eso tiene que entender”, expresó, al referirse a Delgado y a las conductas que considera reprochables.

La legisladora también dijo sentir un “sentimiento casi de duelo” por el impacto que, a su juicio, el caso tiene sobre la representación femenina en la política.

Lea más: “Peaje salarial”: Senado aplaza hasta el miércoles pedido de expulsión de Zenaida Delgado

“¡Qué tristeza!”, manifestó, al cuestionar que hechos de esta naturaleza perjudiquen la confianza en el liderazgo de las mujeres y en la institución parlamentaria.

Ovelar sostuvo que el Congreso debe concentrarse en su misión de legislar, controlar y contribuir a una sociedad más justa, pero lamentó que los escándalos desplacen debates sobre problemas centrales del país, como la alimentación y la pobreza.

El pedido de pérdida de investidura de Delgado quedó previsto para el próximo miércoles, como primer punto del orden del día del Senado.

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