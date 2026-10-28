“Peaje salarial”: Senado aplaza hasta el miércoles pedido de expulsión de Zenaida Delgado

Por 28 votos a favor, la Cámara de Senadores resolvió llevar al próximo miércoles el tratamiento del pedido de pérdida de investidura de Zenaida Delgado, durante una sesión extraordinaria en la que la legisladora se declaró inocente y solicitó tiempo para examinar las pruebas en su contra.

Delgado planteó una moción de orden para obtener siete días hábiles y acceder a la totalidad de los documentos, conversaciones y antecedentes vinculados con la denuncia por un supuesto cobro de un “peaje salarial”. Finalmente, prosperó la propuesta de tratar el caso el próximo miércoles, como primer punto del orden del día.

El senador Natalicio Chase (ANR, neopeñista) propuso que el plazo se ajustara a siete días corridos y que el asunto fuera incluido en la siguiente sesión. El senador Dionisio Amarilla (PLRA, oficialista) también respaldó que el Senado avance con el trámite el miércoles.

Yolanda Paredes cuestiona, pero reconoce el derecho a la defensa

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (PCN) una de las impulsoras del pedido de pérdida de investidura, cuestionó que el Senado postergara una decisión sobre el caso y advirtió sobre la expectativa ciudadana ante las denuncias.

Sostuvo que el procedimiento tiene carácter político y afirmó que la situación denunciada no debe reducirse a un conflicto personal. Según expresó, el punto central es la presunta utilización de dinero público en hechos vinculados con cargos parlamentarios.

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No obstante, Paredes reconoció que corresponde garantizar el derecho a la defensa y planteó que se otorgue un plazo para que Delgado prepare un descargo con asistencia de sus abogados. Su propuesta inicial apuntaba a una sesión extraordinaria el viernes, pero finalmente se impuso el miércoles.

Dionisio Amarilla pide avanzar con la pérdida de investidura

El senador Dionisio Amarilla (PLRA, aliado oficialista) acompañó la propuesta de tratar el caso el próximo miércoles y planteó que se dé inicio al trámite de pérdida de investidura, con la comunicación formal de la acusación y el cómputo de los plazos correspondientes.

Durante el debate, el legislador también lanzó críticas contra Cruzada Nacional y sus referentes, en medio de una discusión que incluyó cuestionamientos políticos ajenos al fondo del pedido contra Delgado.

La moción para llevar el asunto al miércoles fue sometida a votación electrónica. Tras el debate, la Presidencia anunció que el pedido de pérdida de investidura quedaba como primer punto del orden del día de la próxima sesión.

Zenaida Delgado se declara inocente

Antes de la decisión del pleno, Delgado negó las acusaciones y sostuvo que necesita acceder a las pruebas completas para cotejar movimientos bancarios, examinar conversaciones y reunir antecedentes administrativos.

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La senadora invocó las garantías constitucionales del derecho a la defensa y pidió que se le permita conocer, ofrecer y controvertir los elementos presentados en su contra. También manifestó su disposición a colaborar con el Ministerio Público.

El Senado, por ahora, no resolvió el fondo del pedido de pérdida de investidura: fijó el tratamiento para el próximo miércoles. La decisión sobre la moción de aplazamiento no equivale a una declaración de inocencia ni a una resolución definitiva sobre la banca de Delgado.