ABC
28 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
28º
undefined 2026-10-29
Min
17º
Máx
29º
undefined 2026-10-30
Min
14º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
16º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
30º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.720
Venta
5.970
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Política
28 de octubre de 2026 - 11:23

“Peaje salarial”: Senado aplaza hasta el miércoles pedido de expulsión de Zenaida Delgado

Senadoras y senadores se reúnen en el Senado.
La sesión del Senado se llevó a cabo con la presencia de 38 senadores registrados.Senado Gentileza

El Senado aceptó postergar hasta el próximo miércoles el juicio de pérdida de investidura de Zenaida Delgado, acusada por “peaje salarial”. El pleno aprobó su pedido de plazo para preparar la defensa, fijándolo como primer punto del orden del día.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Por 28 votos a favor, la Cámara de Senadores resolvió llevar al próximo miércoles el tratamiento del pedido de pérdida de investidura de Zenaida Delgado, durante una sesión extraordinaria en la que la legisladora se declaró inocente y solicitó tiempo para examinar las pruebas en su contra.

Delgado planteó una moción de orden para obtener siete días hábiles y acceder a la totalidad de los documentos, conversaciones y antecedentes vinculados con la denuncia por un supuesto cobro de un “peaje salarial”. Finalmente, prosperó la propuesta de tratar el caso el próximo miércoles, como primer punto del orden del día.

El senador Natalicio Chase (ANR, neopeñista) propuso que el plazo se ajustara a siete días corridos y que el asunto fuera incluido en la siguiente sesión. El senador Dionisio Amarilla (PLRA, oficialista) también respaldó que el Senado avance con el trámite el miércoles.

Yolanda Paredes cuestiona, pero reconoce el derecho a la defensa

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (PCN) una de las impulsoras del pedido de pérdida de investidura, cuestionó que el Senado postergara una decisión sobre el caso y advirtió sobre la expectativa ciudadana ante las denuncias.

Sostuvo que el procedimiento tiene carácter político y afirmó que la situación denunciada no debe reducirse a un conflicto personal. Según expresó, el punto central es la presunta utilización de dinero público en hechos vinculados con cargos parlamentarios.

No obstante, Paredes reconoció que corresponde garantizar el derecho a la defensa y planteó que se otorgue un plazo para que Delgado prepare un descargo con asistencia de sus abogados. Su propuesta inicial apuntaba a una sesión extraordinaria el viernes, pero finalmente se impuso el miércoles.

Dionisio Amarilla pide avanzar con la pérdida de investidura

El senador Dionisio Amarilla (PLRA, aliado oficialista) acompañó la propuesta de tratar el caso el próximo miércoles y planteó que se dé inicio al trámite de pérdida de investidura, con la comunicación formal de la acusación y el cómputo de los plazos correspondientes.

Durante el debate, el legislador también lanzó críticas contra Cruzada Nacional y sus referentes, en medio de una discusión que incluyó cuestionamientos políticos ajenos al fondo del pedido contra Delgado.

La moción para llevar el asunto al miércoles fue sometida a votación electrónica. Tras el debate, la Presidencia anunció que el pedido de pérdida de investidura quedaba como primer punto del orden del día de la próxima sesión.

Zenaida Delgado se declara inocente

Antes de la decisión del pleno, Delgado negó las acusaciones y sostuvo que necesita acceder a las pruebas completas para cotejar movimientos bancarios, examinar conversaciones y reunir antecedentes administrativos.

Lea más: Denunciantes de esquema de coima temen que oficialismo en el Senado salve a Zenaida

La senadora invocó las garantías constitucionales del derecho a la defensa y pidió que se le permita conocer, ofrecer y controvertir los elementos presentados en su contra. También manifestó su disposición a colaborar con el Ministerio Público.

El Senado, por ahora, no resolvió el fondo del pedido de pérdida de investidura: fijó el tratamiento para el próximo miércoles. La decisión sobre la moción de aplazamiento no equivale a una declaración de inocencia ni a una resolución definitiva sobre la banca de Delgado.

Lo
más leído
del día

01
Política
Tras acusarla de corrupta, la hermana de Zenaida se echa atrás ante Lilian Samaniego
Ver más
02
Política
Apenas asumió como senadora, Zenaida ya prestó G. 432 millones de la Caja Parlamentaria
Ver más
03
Economía
Petropar actualiza precios de sus combustibles
Ver más
04
Política
Eddie Jara repartía millones a su novia, familiares y hasta a exmodelos
Ver más
05
Nacionales
Caso Zenaida Delgado: Fiscalía califica de “escueta” la denuncia
Ver más

Te puede interesar