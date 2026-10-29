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Política
29 de octubre de 2026 - 15:43

Tribunal Electoral proclamó a intendentes y concejales electos de Misiones

Grupo diversificado de 40 personas en trajes formales, con expresiones serias, en salón de eventos.
El Tribunal Electoral de Misiones realizó el acto de proclamación y entrega de títulos a los intendentes y concejales electos de los diez distritos del departamento.Jesús Riveros

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. El Tribunal Electoral de Misiones realizó la proclamación y entrega de títulos a las nuevas autoridades municipales electas el pasado 4 de octubre durante las elecciones municipales 2026.

Por Jesús Riveros
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El Tribunal Electoral y de Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de Misiones realizó este jueves la proclamación oficial y entrega de títulos a los intendentes y miembros de las juntas municipales electos el pasado 4 de octubre, durante las elecciones municipales de 2026, en los diez distritos de este departamento.

El acto fue presidido por la presidenta del Tribunal Electoral, Liz Gómez, quien señaló que recibir los títulos también implica el compromiso de trabajar con responsabilidad y honestidad por sus respectivas comunidades.

Lea más: Elecciones municipales: entregan certificados a autoridades electas de Central

“Es importante recordar que el título que hoy reciben no constituye solamente el reconocimiento de un resultado electoral, sino también el compromiso de trabajar con responsabilidad, honestidad y vocación de servicio en favor de sus comunidades”, expresó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la Justicia Electoral con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Sostuvo que el respeto a la voluntad popular constituye uno de los pilares fundamentales de la República.

Intendentes electos

Durante el acto recibieron sus títulos los siguientes intendentes electos:

  • Eduardo Dejesús (Alianza), de San Ignacio
  • Sergio Ramírez (ANR-HC), de San Miguel
  • Derlis Maidana (ANR-HC), de Santa María
  • Susana Verza (ANR-HC), de Villa Florida
  • José Mutti (ANR-Añetete) de Ayolas
  • Ignacio Segovia (ANR-HC), de Santa Rosa
  • Adriana Rodríguez (Alianza), de San Patricio
  • Óscar Cuenca (ANR-HC), de Santiago
  • Paul Servín (ANR-HC), de Yabebyry
  • José Luis Benítez (ANR-HC), de San Juan Bautista.
Susana Verza en blazer rojo entrega un documento con una mujer en blusa blanca. Ambiente decorado con banderas de Paraguay.
Susana Verza (derecha), recibiendo su título como intendenta electa de la ciudad de Villa Florida, Misiones.

Benítez no estuvo presente en el acto de entrega de títulos a las nuevas autoridades electas. Los actos de juramento y asunción de los cargos de las nuevas autoridades municipales se realizarán a partir del martes 3 de noviembre, según el calendario previsto.

De esta manera, los intendentes y concejales proclamados oficialmente avanzarán hacia el inicio de sus respectivas gestiones municipales correspondiente al periodo 2026-2031.

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