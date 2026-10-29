Tribunal Electoral proclamó a intendentes y concejales electos de Misiones

El Tribunal Electoral y de Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de Misiones realizó este jueves la proclamación oficial y entrega de títulos a los intendentes y miembros de las juntas municipales electos el pasado 4 de octubre, durante las elecciones municipales de 2026, en los diez distritos de este departamento.

El acto fue presidido por la presidenta del Tribunal Electoral, Liz Gómez, quien señaló que recibir los títulos también implica el compromiso de trabajar con responsabilidad y honestidad por sus respectivas comunidades.

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“Es importante recordar que el título que hoy reciben no constituye solamente el reconocimiento de un resultado electoral, sino también el compromiso de trabajar con responsabilidad, honestidad y vocación de servicio en favor de sus comunidades”, expresó.

Asimismo, reafirmó el compromiso de la Justicia Electoral con la legalidad, la transparencia y el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Sostuvo que el respeto a la voluntad popular constituye uno de los pilares fundamentales de la República.

Intendentes electos

Durante el acto recibieron sus títulos los siguientes intendentes electos:

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Eduardo Dejesús (Alianza), de San Ignacio

Sergio Ramírez (ANR-HC), de San Miguel

Derlis Maidana (ANR-HC), de Santa María

Susana Verza (ANR-HC), de Villa Florida

José Mutti (ANR-Añetete) de Ayolas

Ignacio Segovia (ANR-HC), de Santa Rosa

Adriana Rodríguez (Alianza), de San Patricio

Óscar Cuenca (ANR-HC), de Santiago

Paul Servín (ANR-HC), de Yabebyry

José Luis Benítez (ANR-HC), de San Juan Bautista.

Benítez no estuvo presente en el acto de entrega de títulos a las nuevas autoridades electas. Los actos de juramento y asunción de los cargos de las nuevas autoridades municipales se realizarán a partir del martes 3 de noviembre, según el calendario previsto.

De esta manera, los intendentes y concejales proclamados oficialmente avanzarán hacia el inicio de sus respectivas gestiones municipales correspondiente al periodo 2026-2031.