Elecciones municipales: entregan certificados a autoridades electas de Central

Los magistrados electorales de Central; Myriam González, presidenta; Modesto Núñez, vicepresidente, y Lilian Lorena Rojas, vocal, entregaron hoy los títulos a los candidatos electos y proclamados del departamento Central y Capital.

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Recibieron sus respectivos títulos el intendente electo de Areguá, Julio Trinidad (ANR), y los concejales electos de Itá, Fernando de la Mora, Areguá, Guarambaré e Ypacaraí. Así también recibieron sus documentos los miembros suplentes de la Junta Municipal de Asunción.

Siguiendo con el cronograma electoral, los Tribunales Electorales de cada circunscripción del país tendrán tiempo hasta el viernes 30 de octubre para entregar los certificados a las autoridades electas.

También en Caaguazú entregarán títulos a electos

Asimismo, el Tribunal Electoral de la Circunscripción de Caaguazú entregó los títulos a las autoridades electas del departamento.

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Las magistradas Lorena Aranda, presidenta; Liz Portillo Estigarribia, vicepresidenta; y Mariza Centurión, vocal entregaron los certificados a los intendentes y miembros de Juntas Municipales de los 22 distritos del departamento de Caaguazú.

Por otro lado, el juramento y la toma de posesión del cargo de las autoridades electas se realizarán el 3 de noviembre.