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Política
30 de octubre de 2026 - 11:40

Misiones: concejales liberales exigen a la Gobernación rendición de cuentas sobre recursos para la emergencia

Pequeños ganaderos afectados por inundaciones en Ayolas reciben asistencia desde el Gobierno departamental.
Pequeños ganaderos reciben apoyo tras el impacto de la crecida del río Paraná en Ayolas.Miguel Ángel Rodríguez

SAN JUAN BAUTISTA, Misiones. Concejales departamentales del PLRA exigen al gobernador un informe sobre los recursos destinados a la emergencias. Pretenden transparentar la gestión y que la ayuda llegue a quien realmente corresponda.

Por Jesús Riveros
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Los concejales departamentales de Misiones del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Augusto Galeano, Sever Dejesús y Enrique Capurro solicitaron al gobernador Richard Ramírez (ANR-HC) un informe detallado sobre los recursos disponibles, los gastos realizados y la asistencia destinada a las familias afectadas por la emergencia en el departamento. Cuestionaron que, pese a un pedido anterior, hasta ahora no recibieron respuestas.

Los ediles señalaron que la ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se administran los recursos públicos y qué tipo de asistencia está llegando a las comunidades y familias que necesitan ayuda ante las inundaciones.

Lea más: Ganaderos de Panchito López denuncian falta de asistencia estatal

Explicaron que hace aproximadamente un mes ya habían solicitado informes sobre obras y otros aspectos de la administración departamental, pero que el Ejecutivo todavía no respondió. Ante esta situación, volvieron a requerir información específica sobre los fondos destinados a atender la emergencia.

“Estamos solicitando que se nos informe detalladamente cuánto es el total de los recursos disponibles, cuánto se gastó y cuánto queda, además de individualizar los fondos provenientes del Gobierno Nacional, las transferencias recibidas y los recursos propios de la Gobernación”, mencionó Augusto Galeano.

También pidieron copias de las resoluciones de modificaciones y reprogramaciones presupuestarias, así como un detalle de los montos comprometidos, obligados y efectivamente pagados, con sus respectivos conceptos.

Los concejales manifestaron su preocupación por que, según indicaron, hasta el momento no ingresó al órgano legislativo departamental ninguna solicitud de reprogramación presupuestaria relacionada con la emergencia.

Desconocen criterios de asistencia

Indicaron que tampoco conocen cuáles son los criterios utilizados para seleccionar a las familias beneficiarias ni qué instituciones o responsables se encargan de coordinar la distribución de la asistencia.

Ayolas refuerza la asistencia a familias afectadas por las inundaciones
Afectados por inundaciones en Ayolas reciben asistencia alimenticia a través de la SEN

“Necesitamos transparentar los mecanismos de entrega y optimizar los recursos disponibles para que la ayuda llegue a una mayor cantidad de familias afectadas. Queremos que se optimicen los recursos destinados a la compra y distribución de víveres, medicamentos y alimentos para animales”, expresó Sever Dejesús.

Los ediles aclararon que el pedido de información no busca obstaculizar la gestión del Ejecutivo departamental, sino contribuir a que la asistencia llegue de manera adecuada a quienes realmente la necesitan.

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