Ganaderos de Panchito López denuncian falta de asistencia estatal

Ismael Ortellado, ganadero de Panchito López, señaló que alrededor de 80 familias dedicadas a la ganadería atraviesan una situación crítica debido al avance de las aguas.

Explicó que los afectados se encuentran en el campo comunal y cuentan con un promedio de 5 a 20 animales por productor, lo que totaliza cerca de 1.000 cabezas de ganado en riesgo por causa de El Niño.

Ortellado denunció la falta de respuestas y asistencia por parte del Gobierno y de las instituciones competentes, pese a que transcurrió más de un mes desde que las familias se vieron obligadas a abandonar sus tierras ante el avance del agua.

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Los animales tuvieron que ser trasladados de urgencia a zonas más altas. La escasez de recursos económicos impide a los productores contar con la infraestructura y los piquetes adecuados para resguardar al ganado, relató el trabajador del sector pecuario.

Situación de vulnerabilidad y falta de recursos

Ismael explicó que la zona es históricamente baja y que, con la crecida del río, los campos comunales e individuales quedaron anegados. Hasta la fecha, los productores no recibieron ningún tipo de ayuda gubernamental, como raciones de alimento para los animales o asistencia logística para mitigar las pérdidas.

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Asimismo, señaló que las pérdidas son significativas, debido a que la falta de lugares adecuados para mantener al ganado provoca un deterioro acelerado de su condición física y de su peso. Añadió que la zona tampoco es apta para la agricultura, situación que agrava la precariedad económica de los pobladores.

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“La situación no está nada buena. Pedimos la asistencia del Gobierno, que tengan un poco de voluntad para que no se olviden de nosotros”, expresó el representante de la comunidad, quien pidió una pronta intervención y soluciones concretas por parte de las autoridades nacionales.