Prohibir Halloween: Intendente buscará diputación para evitar “fiesta pagana”

Gustavo Penayo, intendente de la ciudad de Caapucú (departamento de Paraguarí) prohibió por segundo año consecutivo “toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas alusivas o conmemorativas” de Halloween dentro de su jurisdicción".

Cada 31 de octubre se celebra Halloween en varios países, siendo Estados Unidos uno de los más tradicionales, incluso en la propia Casa Blanca, los sucesivos presidentes reparten golosinas a los niños que concurren disfrazados. Pero acá se anuncian “cachiporrazos”.

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La medida tomada por el polémico intendente llamó la atención a nivel nacional e incluso internacional, y fue criticada por violar la Constitución Nacional. Por ejemplo la libertad de expresión (art. 26 de la CN y art. 13 de la Convención Americana) y la libertad religiosa o de culto, ya que si bien Halloween “no es propiamente una cultura religiosa” es una fiesta pagana.

Paraguay es un Estado aconfesional y se deben respetar todas las culturas, incluso las paganas, pero Gustavo Penayo dice que tiene autonomía municipal para prohibirlo en Caapucú.

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¿Cachiporrazo a los que se disfrazan?

Esta restricción municipal, completamente inconstitucional, advierte que en la noche del 31 de octubre si las personas salen a las calles disfrazadas, o deciden reunirse con amigos en un recinto privado para celebrar Halloween en Caapucú podrían recibir “cachiporrazos”, o ser multados.

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“Al igual que el año pasado, se realizarán controles en Halloween con agentes de la Policía Municipal de Caapucú y guardias privados. Si hay gente que viene de otro lado a querer desafiar esta medida en un espacio público, a crear problemas, se va a tener que intervenir y obviamente se utiliza la fuerza, se recurre a la cachiporra”, había adelantado Penayo.

¿Llegará a ser ley la prohibición de Halloween?

El intendente Gustavo Penayo indicó que tras entregar el poder municipal a su hermano Ramón Penayo (ANR), quien ganó las elecciones municipales, tiene pensado ir por la diputación.

En una entrevista radial, Penayo manifestó que no está arrepentido de “cuidar las buenas costumbres y la moral”, e incluso contó que, en un encuentro con el presidente Santiago Peña, le sugirió al mandatario que quite un decreto prohibiendo las fiestas de halloween a nivel nacional.

Si bien agregó que el mandatario solo se rió, él se puso como objetivo llegar al parlamento en el 2028 siendo diputado por Paraguarí y que desde su banca impulsará una ley para prohibir Halloween.