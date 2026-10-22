Caapucú: vuelven a prohibir fiestas de Halloween e intendente amenaza con “la fuerza”

Se acerca el 31 de octubre, día de Halloween, y la polémica vuelve a centrarse sobre el municipio de Caapucú, en el departamento de Paraguarí, cuya Municipalidad causó revuelo el año pasado al prohibir por resolución municipal la realización de fiestas del ‘Día de Brujas’.

La resolución emitida el año pasado por la Municipalidad de Caapucú, administrada por el intendente Gustavo Penayo (ANR, Partido Colorado, reelecto este año) prohíbe “toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas alusivas o conmemorativas” de Halloween dentro de su jurisdicción.

“La celebración denominada ‘Halloween’, en su versión moderna, introduce símbolos y prácticas vinculadas a la oscuridad, la muerte y la superstición, contrarias a la formación moral y religiosa de la niñez y la juventud, así como la identidad cristiana del distrito”, reza la resolución de 2025.

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La medida llamó la atención a nivel nacional e incluso internacional, y fue criticada como una violación del derecho constitucional a la libertad de expresión.

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Intendente defiende la prohibición

Sin embargo, el intendente Gustavo Penayo confirmó hoy a ABC Cardinal que la resolución del año pasado sigue vigente y que el próximo sábado 31 de octubre volverán a estar prohibidas en Caapucú las fiestas de Halloween “de índole social o público”.

El intendente Penayo rechazó que la resolución sea inconstitucional afirmando que la Constitución Nacional da potestad a los municipios de “impartir resoluciones en nuestro territorio”.

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“La normativa no habla de religión, (en Caapucú) hay libertad de culto, pero cuando ya hay una actividad pública, por más que se haga en una casa privada, ya entra la autoridad municipal”, dijo.

Agregó que, si hay “personas agraviadas” que sostienen que la medida implementada en Caapucú es inconstitucional, “deberían recurrir a la instancia judicial correspondiente” y afirmó que eso aún no ha ocurrido.

Controles con Policía Municipal y guardias privados

El intendente Penayo afirmó contar con el apoyo de “casi todo el pueblo de Caapucú” en torno a la prohibición de las fiestas de Halloween y argumentó que, debido al ejemplo de su ciudad, “en todo Paraguay ha mermado este tema de las fiestas paganas”, aunque no dio detalles sobre cómo ha medido el nivel apoyo popular a la resolución más allá de conversaciones en las calles del municipio.

El intendente dijo que este año, al igual que el año pasado, se realizarán controles en Halloween con agentes de la Policía Municipal de Caapucú y “guardias privados”.

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Buscó enmarcar la medida como una cuestión de seguridad, diciendo que la prohibición de las fiestas previene que ciudadanos ofendidos intenten actuar por cuenta propia contra las personas que participan en esas celebraciones. Dijo también que se busca impedir excesos producto del consumo de “sustancias o bebidas” en las fiestas.

“Se recurre a la cachiporra”

Sobre las sanciones a las que se exponen los vecinos de Caapucú que realicen fiestas de Halloween, el intendente señaló que hay multas establecidas y que la Municipalidad puede tomar decisiones administrativas como negar a los infractores la renovación de sus habilitaciones vehiculares o licencias de conducir.

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Y advirtió que, si hay “gente que viene de otro lado a querer desafiar esta medida en un espacio público, a crear problemas, se va a tener que intervenir y obviamente se utiliza la fuerza, se recurre a la cachiporra”.

“Si voy a tener un problema por defender el bien, asumo lo que tenga que asumir. Yo juré defender a mi pueblo y serle fiel, no puedo ser cómplice de lo que está mal y mucho menos un traidor o inútil”, concluyó.