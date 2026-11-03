Villa Florida: Verza asumió y anuncia revisión de la administración municipal

La flamante intendenta de Villa Florida, Misiones, Susana Verza (ANR-HC), asumió este martes la administración municipal tras prestar juramento ante la nueva Junta Municipal, que eligió como presidente al concejal Reinaldo Flores Fernández (ANR-HC).

La nueva jefa comunal anunció que sus primeras gestiones estarán enfocadas en la asistencia a los sectores afectados por la crecida del río Tebicuary y en la organización de acciones ante el fenómeno climático El Niño.

Tras asumir el cargo, Verza señaló que la situación de los oleros y pescadores constituye una de las principales preocupaciones de su administración. Adelantó que este miércoles mantendrá una reunión con representantes de las fuerzas vivas de la comunidad para coordinar acciones ante la crecida del río.

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Posteriormente, se reunirá con representantes de la Asociación de Pescadores de Villa Florida, teniendo en cuenta el inicio de la veda pesquera, para gestionar asistencia.

“Queremos enfocarnos en los pedidos urgentes de la comunidad. Tenemos una situación delicada por la crecida del río, por eso vamos a reunirnos con las fuerzas vivas para organizar los trabajos. También tenemos encima la veda pesquera y debemos gestionar asistencia para los pescadores”, expresó Verza.

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Ausencia del intendente saliente y revisión administrativa

El intendente saliente, Richard Castiñeira (ANR-HC), no se presentó para el corte administrativo, previsto para las 11:00 de este martes y que debía realizarse con la presencia de una escribana pública.

Tampoco presentó los documentos respaldatorios de los gastos realizados durante su administración, según los datos proporcionados sobre el proceso de transición.

En el lugar estuvo presente la escribana pública Lidia Ada Luz Aceval, quien fue convocada para certificar las firmas y el contenido del acta, en la que se dejaron constancia de las gestiones realizadas por el equipo de transición, que había solicitado en varias oportunidades el inicio del proceso administrativo y la coordinación de los trabajos correspondientes al corte administrativo.

Según los antecedentes expuestos por la nueva administración, la única respuesta de Castiñeira fue que no era necesario ni obligatorio realizar el proceso de transición y que recién el 2 de noviembre estaría abierto el acceso a la Municipalidad para llevar adelante los trabajos del corte administrativo.

Ante esta situación, el equipo de transición ingresó a la institución y dejó constancia en acta de que Castiñeira no se presentó al corte administrativo ni entregó la documentación respaldatoria de su administración, y de que Verza asumió la administración municipal.

Verza pedirá auditoría de la CGR

Ante la falta de documentación, la nueva administración prevé presentar un pedido de auditoría administrativa ante la Contraloría General de la República (CGR), a fin de que se examinen los documentos y los movimientos financieros de la gestión saliente.

“Una vez que asumimos la administración municipal, nuestro objetivo es enfocarnos en los proyectos futuros y hacer bien las cosas, trabajando de manera transparente desde el inicio de nuestra gestión”, manifestó Verza.

En cuanto a la eventual existencia de irregularidades en los gastos municipales, explicó que primero presentará las documentaciones ante la Contraloría y que, posteriormente, si corresponde, formulará una denuncia penal ante el Ministerio Público.

“Todavía no tengo decidido si voy a iniciar ese proceso, pero si encontramos irregularidades en la administración anterior, vamos a presentar la denuncia correspondiente ante las instituciones competentes”, expresó Verza.