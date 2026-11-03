Concepción: con renovadas promesas de trabajar por el distrito asumen intendente y concejales

El acto de asunción de las autoridades del periodo de gobierno municipal 2026-2031 se realizó en los jardines del palacete municipal de Concepción. Una vez conformada la nueva Junta Municipal, los concejales electos aprobaron la modificación del orden del día que habían aprobado los ediles salientes, ya que no figuraba la elección de la nueva mesa directiva de la corporación legislativa comunal.

Posteriormente, se eligió como presidenta de la corporación legislativa a Mariela Dávalos (ANR-HC), mientras que como vicepresidente fue designado el concejal Fernando Ruiz (PLRA).

Luego se tomó juramento al intendente reelecto, Bernardo Villalba Ayala (ANR-HC), quien en su discurso agradeció a los ciudadanos que le hayan dado una segunda oportunidad al frente de la administración de la comuna.

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En otro momento, dijo que se está trabajando en el proyecto del alcantarillado sanitario de la ciudad de Concepción. Destacó que durante su primer período como intendente se han logrado varias mejoras.

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Cuestionamientos a Villalba durante su gestión anterior

Varios cuestionamientos había recibido Villalba Ayala durante su administración anterior al frente de la Municipalidad de Concepción, como la inclusión de varios de sus familiares como funcionarios municipales, es decir, fue señalado por presuntamente cometer nepotismo.

Asimismo, no pudo solucionar problemas básicos, como las calles en deplorables condiciones, los animales sueltos y el caótico tránsito, entre otros.