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Política
04 de noviembre de 2026 - 22:39

Héctor Cáceres promete transparencia, unidad y desarrollo turístico para Humaitá

Héctor Cáceres (ANR) asumió como intendente de Humaitá.
Héctor Cáceres (ANR) asumió como intendente de Humaitá.

HUMAITÁ, Ñeembucú. El nuevo intendente municipal, Héctor Cáceres (ANR), asumió el cargo con el compromiso de superar el aislamiento de la comunidad y convertir el patrimonio histórico de la ciudad en un motor de desarrollo turístico.

Por Édgar Vázquez
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En la histórica ciudad de Humaitá asumió como nuevo intendente municipal Héctor Cáceres (ANR), quien durante su discurso inaugural presentó los principales ejes de lo que será su administración y convocó a todos los sectores de la comunidad a trabajar por el desarrollo del distrito.

Héctor Cáceres manifestó que uno de sus principales objetivos es sacar a Humaitá del aislamiento y aprovechar su riqueza histórica y cultural para impulsar el turismo, generar oportunidades económicas y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

Lea más: Jorge Emanuel Cuevas asumió como nuevo intendente de Pilar

Expresó que sueña con una ciudad floreciente, preparada para recibir a visitantes de distintos puntos del país y del extranjero, con mejores servicios, infraestructura, gastronomía y nuevos atractivos turísticos.

En ese sentido, destacó la importancia del camino de todo tiempo que se encuentra en ejecución, mediante gestiones ante el Gobierno nacional, como una obra fundamental para mejorar la conectividad de la comunidad.

Señaló que su mayor aspiración es ver a Humaitá transformada en una ciudad con oportunidades y desarrollo.

Nuevo intendente admite desafíos

En materia administrativa, el nuevo jefe comunal reconoció que existen dificultades y compromisos financieros pendientes de administraciones anteriores.

Aseguró que su equipo revisará la documentación y buscará alternativas para atender las obligaciones con los proveedores. Aclaró que no promete soluciones mágicas ni cambios inmediatos, pero sí trabajo, honestidad, dedicación y responsabilidad en el manejo de los recursos municipales.

“Cada guaraní de los recursos municipales será administrado con responsabilidad, porque pertenece al pueblo y debe volver al pueblo en obras, servicios y oportunidades para todos”, expresó.

Asimismo, anunció que buscará una municipalidad más limpia y ordenada, con mejores servicios, fortalecimiento de los barrios y compañías, acompañamiento a productores y comerciantes, apoyo al emprendedurismo y mayores oportunidades para los jóvenes, además de una atención especial a los sectores más vulnerables.

Cáceres sostuvo que Humaitá no puede vivir solamente de su pasado glorioso y que debe transformar su extraordinario patrimonio histórico en una herramienta para generar progreso y bienestar a las futuras generaciones.

Finalmente, hizo un llamado a dejar de lado las diferencias políticas y trabajar unidos por el distrito.

Dice que gobernará para todos los ciudadanos

Aseguró que gobernará para todos los ciudadanos, independientemente de si lo acompañaron o no con su voto, y extendió su mano a la Junta Municipal, la Gobernación de Ñeembucú, el Gobierno nacional y las instituciones.

También pidió a los funcionarios municipales compromiso, honestidad y vocación de servicio, y anunció que pretende una municipalidad de puertas abiertas, cercana a la ciudadanía y dispuesta a escuchar propuestas y críticas.

El nuevo intendente manifestó su deseo de que, al concluir los cinco años de gestión, los habitantes de Humaitá puedan mirar atrás y sentirse orgullosos de haber construido una ciudad con mejores condiciones de vida y mayores perspectivas de desarrollo.

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