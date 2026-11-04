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Política
04 de noviembre de 2026 - 00:16

Jorge Emanuel Cuevas asumió como nuevo intendente de Pilar

Asumió Emmanuel Cuevas como intendente de Pilar
Emmanuel Cuevas juró sobre la Biblia como intendente de la ciudad de Pilar. Le acompañan su esposa Cecilia Lobos y sus dos hijas en el escenario.

PILAR, Ñeembucú. Jorge Emanuel Cuevas Maciel asumió este martes como nuevo intendente municipal de Pilar para el periodo  2026-2031, durante un acto realizado en la explanada del Cabildo.

Por Édgar Vázquez
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En su discurso inaugural, pidió el acompañamiento de todos los sectores para impulsar el desarrollo de la ciudad y reconoció que la situación financiera de la Municipalidad será uno de los principales desafíos de su administración.

Lea más: Inician transición municipal en pilar para la asunción de Emmanuel Cuevas

La ceremonia contó con la presencia de los doce nuevos concejales municipales, quienes previamente realizaron una sesión de honor en la que eligieron a Luis Espínola, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), como presidente de la Junta Municipal para el primer año de gestión.

Momento en que juran los 12 nuevos concejales de Pilar.
Momento en que juran los 12 nuevos concejales de Pilar.

Posteriormente, frente al edificio del Cabildo, Luís Espínola (ANR) tomó juramento al nuevo jefe comunal. También participaron del acto el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos; el agente fiscal adjunto de Ñeembucú, Jorge Sosa García, y otras autoridades departamentales.

Llamó la atención la ausencia del gobernador de Ñeembucú, Víctor Hugo Fornerón (ANR), y del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, oriundo de Pilar, quien habitualmente participa de este tipo de ceremonias. Su ausencia se produjo en medio de la situación que tomó estado público durante la madrugada de este martes sobre el caso de Ueno Bank.

En la explanada del Cabildo de la ciudad de Pilar se desarrolló el acto de juramento del intendente Emmanuel Cuevas.
En la explanada del Cabildo de la ciudad de Pilar se desarrolló el acto de juramento del intendente Emmanuel Cuevas.

Lo que dijo el nuevo intendente

Durante su discurso inaugural, como ejecutivo municipal, Jorge Emmanuel Cuevas Maciel, apeló a la unidad de los diferentes sectores para enfrentar las dificultades y avanzar hacia una ciudad con mejores servicios, infraestructura y oportunidades.

Recordó como ejemplo la llegada del empresario italiano Paolo Albersoni a Pilar, cuando la ciudad todavía carecía de caminos y energía eléctrica, pero que, pese a las dificultades, logró concretar su proyecto de instalar una industria textil.

El nuevo intendente sostuvo que el camino no será fácil y reconoció que la situación financiera de la institución constituye uno de los principales desafíos que deberá afrontar su administración.

En ese sentido, solicitó el respaldo del Gobierno departamental y del Gobierno nacional para concretar inversiones en infraestructura vial.

Señaló que la ciudad de Pilar tiene más de 1.500 cuadras sin pavimentar, distribuidas en distintos barrios, por lo que consideró necesario reducir esa brecha.

También convocó a empresarios, pequeños y medianos comerciantes y emprendedores a trabajar conjuntamente para impulsar el desarrollo económico y el hermoseamiento de la ciudad.

Asimismo, pidió a las empresas que ejecutan obras en Pilar que garanticen terminaciones de calidad, acordes con las necesidades de la comunidad.

Cuevas manifestó que los proyectos de infraestructura deberán ir acompañados de iniciativas sociales, culturales, educativas y sanitarias, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de los habitantes.

Por su parte, el intendente saliente, Fernando Ramírez (ANR) quien culminó cinco años de gestión, afirmó que deja una municipalidad ordenada, aunque reconoció la existencia de compromisos financieros que deberá afrontar la nueva administración.

Entre las obligaciones pendientes se encuentra las deudas con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) y algunos proveedores, compromisos contraídos por administraciones anteriores.

De esta manera, Jorge Emmanuel Cuevas inicia un nuevo periodo al frente de la Municipalidad de Pilar con el desafío de mejorar la infraestructura urbana, fortalecer los servicios municipales y ordenar las finanzas de la institución.

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