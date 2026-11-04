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Política
04 de noviembre de 2026 - 11:43

La primera intendenta de Itacurubí del Rosario dice que trabajará en armonía con la Junta Municipal

Dra. Ana Rodas, se compromete trabajar en coordinación con la ciudadanía
La Dra. Ana Rodas juró como intendenta de Itacurubí del Rosario en la tarde de ayer, martes 3 de noviembre.Sergio Escobar

La ciudad de Itacurubí del Rosario tiene por primera vez en su historia una mujer al frente de la administración municipal. Se trata de la médica cirujana María Ana Rodas Ruiz.

Por Sergio Escobar Rober
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La primera mujer en ocupar el cargo de intendenta en Itacurubí del Rosario (departamento de San Pedro) es María Ana Rodas Ruiz (ANR). Fue electa por voto popular el pasado 4 de octubre, luego de ganar las internas dentro de su partido.

La nueva responsable de la administración municipal es médica cirujana y tiene formación en otras especialidades en el área de la salud. Es la sucesora de su correligionario Raúl Soria.

El acto de juramento de la nueva jefa comunal se llevó a cabo ayer, martes, en las instalaciones del polideportivo de la Municipalidad. Asistieron numerosos pobladores, invitados especiales y los nueve concejales de la Junta Municipal electos para el periodo 2026-2031.

Los habitantes del muncipio esperan que la jefa de la comuma pueda realizar una buena tarea en la institución
El acto de juramento de las nuevas autoridades de Itacurubí del Rosario se realizó el martes 3 de noviembre en presencia de una gran cantidad de pobladores.

La intendenta agradeció la confianza depositada en su persona para administrar los recursos de la institución municipal durante el periodo de cinco años que termina en 2031.

Lea más: Con acto cultural y desfile celebran el aniversario de Itacurubí del Rosario

Prometió trabajar de cerca con la gente en todos los aspectos, acompañada de los miembros de la Junta Municipal, con el objetivo de que todo sea por el bien de Itacurubí del Rosario. Apunta a lograr el desarrollo del municipio sin dejar de lado a ninguna de las personas que le dieron su voto de confianza para llegar a este lugar, señaló.

Mucha responsabilidad

Durante su discurso, enfatizó que para ella es una responsabilidad muy grande ser electa como la primera mujer intendenta de Itacurubí del Rosario, teniendo en cuenta que desde la fundación de la ciudad, acaecida el 21 de junio de 1787, no hay registro de que una mujer haya ocupado el cargo. Para honrar este privilegio, pondrá todo el esfuerzo necesario para terminar con éxito su periodo de gobierno, subrayó.

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