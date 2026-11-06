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Política
06 de noviembre de 2026 - 19:49

¿Quién es Pedro Alliana?, el Presidente del Paraguay que reemplaza a Alliana

El cartista vicepresidente electo, Pedro Alliana. Recientemente fue diputado y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).
El cartista vicepresidente electo, Pedro Alliana. Recientemente fue diputado y presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez (52) fue electo como vicepresidente de la República en 2023 junto a Santiago Peña al frente del Poder Ejecutivo.

Por ABC Color
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El vicepresidente del Paraguay es Hércules Pedro Lorenzo Alliana Rodríguez, quien consiguió la victoria como dupla de Santiago Peña en las elecciones generales del 30 de abril pasado.

“Mangui” Alliana nació el 19 de febrero de 1974 en Pilar, departamento de Ñeembucú. Actualmente tiene 52 años, está casado con Fabiana María Souto y tiene 4 hijos.

Educación

Según su biografía en su archivo de la Cámara de Diputados, Alliana tiene sus estudios primarios y secundarios culminados, aunque se llegó a cuestionar sobre si efectivamente el vicepresidente electo llegó a terminar la secundaria.

En referencia a sus estudios universitarios, según el registro de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el vicepresidente electo es licenciado en relaciones internacionales por la “Universidad Autónoma San Sebastián”.

Lea más: El camino a la presidencia de Santiago Peña

Carrera profesional

Previo a su ingreso al ámbito político, las informaciones oficiales de su perfil detallan que era un comerciante en su ciudad natal, Pilar.

Pedro Alliana
Pedro Alliana

Lea más: Desafíos del gobierno de Santiago Peña

Carrera política

Fue candidato a intendente de la ciudad de Pilar en las elecciones para el periodo 2006-2010; llegó a ser electo como gobernador del departamento de Ñeembucú y luego consiguió escaños como diputado en representación del mencionado departamento, llegando hasta ocupar la presidencia de la Cámara Baja.

Como su líder Horacio Cartes, era un “outsider” para el Partido Colorado ya que provenía de una familia relacionada al Partido Encuentro Nacional (PEN), pero avanzó con su carrera política con la Asociación Nacional Republicana, donde incluso llegó a ser presidente.

Lea más: Los ministros del gabinete de Santiago Peña

Ahora el exdiputado y expresidente de la ANR será el segundo del Poder Ejecutivo tras su victoria en las elecciones generales del 30 de abril junto a Santiago Peña, siendo esta la dupla que se impuso ante los otros candidatos que también buscaban gobernar el país.

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