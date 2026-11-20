A las 09:00, el mandatario se reunirá en Mburuvicha Róga con Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas (MEF).

A las 10:30, recibirá en audiencia en Mburuvicha Róga a Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil.

A las 12:00, mantendrá un encuentro en Mburuvicha Róga con Luis Benítez, director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).