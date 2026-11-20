- A las 09:00, el mandatario se reunirá en Mburuvicha Róga con Óscar Lovera, ministro de Economía y Finanzas (MEF).
- A las 10:30, recibirá en audiencia en Mburuvicha Róga a Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil.
- A las 12:00, mantendrá un encuentro en Mburuvicha Róga con Luis Benítez, director ejecutivo de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).
- A las 14:00, cerrará sus actividades previstas en Mburuvicha Róga con la audiencia a Eduardo González, ministro asesor jurídico.
20 de noviembre de 2026 - 02:08
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 20 de noviembre
El presidente de la República, Pedro Alliana, desarrollará este viernes una jornada de audiencias con ministros del Poder Ejecutivo y el titular de la Entidad Binacional Yacyretá en Mburuvicha Róga.
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