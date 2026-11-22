- 08:00: Ceremonia de egreso de la 74° Promoción de Oficiales Ayudantes de la Policía Nacional, denominada «Comisario General Inspector Póstumo María Elena Andrada Amarilla», en la Academia Nacional de Policía “Gral. José E. Díaz”, en Luque.
- 09:00: audiencia con Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social (MDS), en el Palacio de Gobierno.
- 10:00: Reunión con el jeque Joaan bin Hamad Al Thani, presidente del Consejo Olímpico de Asia y del Comité Olímpico de Catar, en el Palacio de Gobierno.
- 11:00: audiencia con Rubén Ramírez, ministro de Relaciones Exteriores (MRE), en el Palacio de Gobierno.
- 14:00: Reunión interinstitucional sobre la situación de Ueno Bank, en Mburuvicha Róga.
- 15:00: audiencia con Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en Mburuvicha Róga.
- 16:00: Reunión con Rolando de Barros, ministro secretario general y jefe del Gabinete Civil, en Mburuvicha Róga.
22 de noviembre de 2026 - 20:40
Pedro Alliana: su agenda oficial para el día 23 de noviembre
El presidente de Paraguay, Pedro Alliana, iniciará su jornada de este lunes en la ciudad de Luque para encabezar un acto policial y posteriormente desarrollará audiencias con ministros del Poder Ejecutivo, autoridades deportivas internacionales y equipos técnicos en el Palacio de Gobierno y en Mburuvicha Róga.
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