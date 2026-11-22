08:00: Ceremonia de egreso de la 74° Promoción de Oficiales Ayudantes de la Policía Nacional, denominada «Comisario General Inspector Póstumo María Elena Andrada Amarilla», en la Academia Nacional de Policía “Gral. José E. Díaz”, en Luque.

09:00: audiencia con Tadeo Rojas, ministro de Desarrollo Social (MDS), en el Palacio de Gobierno.

10:00: Reunión con el jeque Joaan bin Hamad Al Thani, presidente del Consejo Olímpico de Asia y del Comité Olímpico de Catar, en el Palacio de Gobierno.

11:00: audiencia con Rubén Ramírez, ministro de Relaciones Exteriores (MRE), en el Palacio de Gobierno.

14:00: Reunión interinstitucional sobre la situación de Ueno Bank, en Mburuvicha Róga.

15:00: audiencia con Mónica Recalde, ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), en Mburuvicha Róga.