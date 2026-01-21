Anticoncepción sin complicaciones: lo que tenés que conocer sobre el DIU

Qué es el DIU y qué tipos existen

El DIU es un pequeño dispositivo que se coloca dentro del útero para evitar embarazos durante varios años. Es un método reversible y de larga duración: se puede retirar cuando se desee y la fertilidad suele recuperarse rápidamente.

Existen dos grandes tipos:

DIU de cobre : libera iones de cobre que dificultan la supervivencia de los espermatozoides. No contiene hormonas, puede durar entre 5 y 10 años, y suele recomendarse a quienes prefieren mantener su ciclo natural o no pueden usar hormonas. Su principal efecto secundario: reglas más abundantes y, a veces, más dolorosas.

DIU hormonal (levonorgestrel): libera una pequeña dosis de progestágeno localmente en el útero. Engrosa el moco cervical y afina el endometrio. Puede reducir notablemente el sangrado e incluso hacer desaparecer la menstruación en algunas usuarias. Dura entre 3 y 8 años, según el modelo.

La elección no es solo técnica: se cruza con antecedentes médicos (tendencia a reglas abundantes o dolorosas, migrañas, riesgo trombótico) y con deseos personales: seguir menstruando, regular el ciclo o minimizar cualquier intervención hormonal.

El DIU en la vida sexual real

En teoría, el DIU “no se nota”. Pero el sexo raramente responde a la teoría.

La investigación disponible indica que la mayoría de las usuarias no refieren cambios negativos en el placer ni en la capacidad de llegar al orgasmo. Algunos estudios señalan incluso una mejora global en la vida sexual, asociada a la tranquilidad anticonceptiva.

En la práctica, sin embargo, los primeros meses pueden venir con sangrados irregulares, pequeñas molestias pélvicas o miedo a que el DIU “se mueva” con la penetración profunda. Esto puede tensar el cuerpo y, por tanto, afectar al placer, aunque no sea un efecto directo del dispositivo, sino de la preocupación que genera.

El dolor intenso durante el sexo no es normal: si aparece, conviene consultar para descartar una mala posición del DIU, una infección u otra causa ginecológica. La gran mayoría de las usuarias, tras el periodo de adaptación, puede mantener relaciones sin notar el dispositivo.

Anticoncepción sin negociación diaria

Una de las mayores ventajas del DIU es que saca la anticoncepción de la cama. No hay que interrumpir el encuentro sexual para buscar un preservativo (aunque este siga siendo necesario para prevenir infecciones) ni recordar una pastilla diaria.

Esta continuidad reduce la carga mental de la anticoncepción. El DIU permite tener relaciones sin renegociar en cada ocasión quién “se cuida” ni depender del estado de la relación para mantener la protección anticonceptiva.

¿Quién siente el DIU durante el sexo?

El dispositivo en sí está dentro del útero y no debería sentirse ni por la persona usuaria ni por su pareja. Lo que a veces sí se percibe son los hilos que salen a través del cuello del útero y quedan en la vagina.

En algunas posiciones o durante penetraciones muy profundas, ciertas parejas refieren notar un ligero roce o “toque”. Suele bastar con revisar la longitud de los hilos y, si es necesario, recortarlos o colocarlos de forma distinta. Cuando la percepción es dolorosa o persistente, se recomienda una revisión ginecológica.

Las falsas alarmas son frecuentes: miedo a que el pene “empuje” el DIU, a que el uso de juguetes lo desplace, o a que el orgasmo provoque su expulsión. Los especialistas coinciden en que estas situaciones son muy poco probables.

Los signos que sí ameritan consulta son otros: no palpar los hilos como de costumbre, dolor intenso súbito, fiebre, sangrado muy abundante o mal olor.

El miedo al procedimiento

El principal obstáculo para muchas posibles usuarias no es el DIU en sí, sino su colocación. El procedimiento dura pocos minutos, pero puede resultar doloroso, sobre todo en personas que nunca han parido por vía vaginal.

La oferta de analgesia y anestesia es muy variable según el profesional sanitario.

El consentimiento informado debería incluir: explicar paso a paso el procedimiento, opciones de analgesia (ibuprofeno previo, anestesia local, fármacos para ablandar el cuello uterino, e incluso sedación en contextos específicos), y la posibilidad de detener la inserción si el dolor resulta intolerable.

¿Puede fallar el DIU?

Ningún método anticonceptivo es infalible. Aun así, el DIU se sitúa entre los más eficaces: las tasas de embarazo en el primer año de uso típico rondan entre el 0,1 % y el 0,8 %, muy por debajo de la píldora o el preservativo.

Puede fallar si se expulsa parcial o totalmente sin que la usuaria lo note, si está mal colocado o, simplemente, por el pequeño margen de fallo inherente a cualquier método. Si se produce un embarazo con DIU, existe mayor probabilidad relativa de que sea ectópico, por lo que la recomendación es consultar con rapidez.