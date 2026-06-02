Desmontando mitos sobre el erotismo entre personas del mismo sexo

Hablar de erotismo entre personas del mismo sexo sigue cargado de malentendidos: algunos vienen de prejuicios culturales; otros, de una educación sexual que omitió realidades LGBT+. Y cuando faltan palabras, el vacío lo ocupan estereotipos. La buena noticia es que hoy hay más investigación en sexología, psicología y salud pública para separar mito de experiencia.

“Si te atrae, entonces ‘sos’ algo para siempre”

La orientación sexual no es un test de una sola pregunta ni un resultado fijo para toda la vida. La evidencia en psicología describe la sexualidad como un conjunto de dimensiones (atracción, conducta, identidad) que pueden alinearse… o no.

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Hay personas que exploran sin redefinir su identidad, y otras para quienes una experiencia confirma algo profundo. Lo relevante no es encajar, sino comprender qué deseo aparece, en qué condiciones, y si se vive con bienestar.

“En una pareja del mismo sexo siempre hay roles ‘de hombre’ y ‘de mujer’”

Ese guion es más cultural que sexual. En la práctica clínica y en estudios sobre dinámicas de pareja, los roles suelen negociarse por preferencias, historia personal, confianza y contexto emocional, no por “masculino/femenino”.

A veces hay complementariedad; otras, alternancia; otras, simetría. Pensar que el placer depende de copiar una pareja heterosexual suele empobrecer la conversación sobre límites, fantasías y necesidades reales.

“Entre personas del mismo sexo no hace falta cuidarse”

Falso y peligroso. La prevención no depende de la orientación, sino de prácticas, barreras y acuerdos.

Infecciones de transmisión sexual pueden transmitirse en sexo oral, anal o con juguetes compartidos. Cuidarse no es paranoia sino una forma de ternura responsable.

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Lo más eficaz suele ser combinar información clara, testeo según riesgo, barreras (preservativos, campos de látex) y diálogo sobre exclusividad o apertura.

“Si no hay penetración, no cuenta; si la hay, define quién manda”

Reducir el sexo a una práctica borra diversidad y refuerza jerarquías. La sexología contemporánea entiende el encuentro sexual como un intercambio de placer y sentido, no como un marcador de poder.

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A muchas parejas les cambia la vida pasar de “qué hicimos” a “cómo nos sentimos”: ¿hubo consentimiento entusiasta?, ¿hubo cuidado?, ¿hubo libertad para frenar y para pedir?