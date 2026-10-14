Relaciones sexuales durante el embarazo: cuándo son seguras y cuándo conviene evitarlas

En la mayoría de los embarazos de bajo riesgo, las relaciones sexuales, incluida la penetración, no provocan pérdidas ni lesiones fetales. El feto está protegido por el útero, el líquido amniótico y el cuello uterino.

Las principales sociedades médicas, entre ellas el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), sostienen que no hace falta suspender la actividad sexual salvo que exista una contraindicación indicada por el equipo de salud.

Lea más: Cáncer de mama y sexualidad: qué pasa con el deseo durante y después del tratamiento

El deseo sexual puede cambiar y no sigue una regla fija

El embarazo modifica el cuerpo, pero no determina una única forma de vivir la sexualidad. Algunas personas sienten más deseo, sobre todo en el segundo trimestre, cuando suelen disminuir las náuseas y vuelve la energía. El aumento del flujo sanguíneo en la pelvis y los cambios hormonales pueden favorecer una mayor sensibilidad corporal.

En otras, el cansancio, el malestar físico, la preocupación por el parto, una imagen corporal cambiante o el temor a dañar al bebé reducen el interés sexual. Ambas experiencias son normales. El deseo no es un indicador de amor, salud de la pareja ni “buena” adaptación al embarazo.

También puede haber diferencias entre integrantes de la pareja. Hablar de expectativas, incomodidades y límites ayuda a que la intimidad no quede reducida a una práctica concreta. El contacto afectivo, los abrazos o los masajes pueden ser opciones si no hay ganas de mantener relaciones sexuales.

¿Las contracciones después del orgasmo son preocupantes?

Después del orgasmo pueden aparecer contracciones leves o sensación de endurecimiento abdominal transitorio. Se conocen como contracciones de Braxton Hicks y, en un embarazo sin riesgos, habitualmente no significan que haya comenzado el trabajo de parto.

Lea más: ¿El orgasmo prueba que hubo excitación? Lo que dice la ciencia sobre deseo y respuesta corporal

El semen contiene prostaglandinas, sustancias que participan en cambios cervicales al final de la gestación. Sin embargo, la evidencia no demuestra que tener relaciones sexuales induzca el parto de forma fiable en embarazos a término. Si las contracciones son dolorosas, regulares, aumentan de intensidad o se acompañan de sangrado o pérdida de líquido, corresponde consultar de inmediato.

Cuándo evitar las relaciones sexuales durante el embarazo

La recomendación cambia si existe riesgo obstétrico. Es importante seguir la indicación individual del profesional ante placenta previa después de cierta etapa del embarazo, sangrado vaginal sin causa aclarada, rotura de bolsa, amenaza o antecedente de parto prematuro según evaluación clínica, insuficiencia cervical o dilatación del cuello uterino antes de tiempo.

No todo manchado requiere alarma, pero cualquier sangrado nuevo, dolor intenso, fiebre, pérdida de líquido, ardor persistente o disminución de movimientos fetales merece una consulta. La evaluación no debe basarse en consejos de redes sociales ni en comparaciones con otros embarazos.

Lea más: Sexo y enfermedad: qué pasa con el deseo cuando el cuerpo lucha contra una infección

Infecciones: el cuidado que no cambia

El embarazo no protege frente a infecciones de transmisión sexual (ITS). Si hay una ITS diagnosticada, síntomas compatibles —como lesiones, secreción inusual o dolor— o una nueva pareja sin estudios recientes, el preservativo o barrera de látex reduce riesgos. Algunas infecciones pueden afectar el embarazo o transmitirse al bebé, por lo que conviene testearse y tratarse a tiempo.

También se recomienda no pasar de sexo anal a vaginal sin cambiar el preservativo o realizar higiene previa, para disminuir el traslado de bacterias.

Comodidad, consentimiento y consulta

A medida que crece el abdomen, algunas posiciones pueden resultar incómodas por presión, falta de aire o dolor lumbar. La referencia más útil es simple: parar si duele, ajustar el ritmo y priorizar posturas que no compriman el abdomen ni generen mareos.

Si el miedo, el dolor, la sequedad vaginal, la tristeza persistente o los conflictos alrededor de la intimidad afectan el bienestar, hablarlo en el control prenatal puede abrir la puerta a orientación obstétrica, sexológica o de salud mental.