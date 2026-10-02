Sequedad vaginal: causas frecuentes y cuándo conviene consultar

La principal causa de la sequedad vaginal es la disminución de lubricación natural, un proceso influido por hormonas, circulación sanguínea, estado emocional, contexto de intimidad y salud general. Puede aparecer en cualquier etapa de la vida y no es una medida del deseo, del afecto ni de la calidad de una relación.

¿Qué ocurre en el cuerpo cuando falta lubricación?

Durante la excitación, aumenta el flujo de sangre hacia los tejidos genitales y la vagina produce humedad que reduce la fricción. Este mecanismo depende, entre otros factores, de los estrógenos, hormonas que ayudan a mantener la elasticidad, el grosor y la hidratación de la mucosa vaginal.

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Cuando esa respuesta tarda más, es insuficiente o se modifica por causas hormonales, puede sentirse tirantez, roce, ardor o molestias durante o después de la actividad sexual. La sequedad también puede notarse fuera de ese contexto, por ejemplo al usar ropa ajustada o durante un examen ginecológico.

Menopausia, posparto y otros cambios hormonales

La perimenopausia y la menopausia son causas frecuentes. Al bajar los estrógenos, los tejidos vaginales pueden volverse más finos, menos elásticos y menos lubricados. Esta condición forma parte del síndrome genitourinario de la menopausia y puede persistir sin tratamiento.

También puede ocurrir durante el embarazo, el posparto y la lactancia. En esta última etapa, la prolactina —la hormona vinculada con la producción de leche— puede reducir temporalmente los estrógenos. Algunas personas notan cambios similares al iniciar o cambiar anticonceptivos hormonales, aunque la respuesta varía mucho entre individuos.

Estrés, cansancio y contexto: la excitación no funciona como un interruptor

La lubricación no depende solo de la anatomía. El estrés sostenido, el cansancio, la ansiedad, la preocupación por el rendimiento o el temor al dolor pueden activar estados de alerta que dificultan la respuesta sexual corporal.

Esto no significa que “todo esté en la mente”. El cerebro participa en la excitación a través del sistema nervioso: para muchas personas, sentirse seguras, tener tiempo, privacidad, comunicación y ausencia de presión favorece la respuesta física.

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El deseo puede existir y, aun así, la lubricación no aparecer con la rapidez esperada.

Medicamentos y condiciones de salud que pueden influir

Algunos fármacos se asocian con sequedad vaginal, entre ellos ciertos antidepresivos, antihistamínicos, descongestivos y tratamientos hormonales o contra el cáncer. No conviene suspenderlos por cuenta propia: un profesional puede valorar alternativas o medidas para reducir efectos adversos.

La diabetes, enfermedades autoinmunes como el síndrome de Sjögren, algunos tratamientos oncológicos y trastornos que afectan la piel o las mucosas también pueden influir.

Las infecciones vaginales no son la causa más típica de sequedad, pero pueden provocar ardor, picazón o cambios en el flujo que se confunden con ella.

Productos de higiene y fricción: un factor cotidiano subestimado

Jabones perfumados, duchas vaginales, desodorantes íntimos y ciertos protectores diarios pueden irritar la vulva y alterar el equilibrio local. La vagina no necesita lavados internos: estas prácticas pueden empeorar la sensación de sequedad o ardor.

Los lubricantes compatibles con el tipo de preservativo utilizado pueden disminuir la fricción. Los hidratantes vaginales, distintos de los lubricantes, se emplean para aliviar sequedad persistente. La elección depende de los síntomas y de antecedentes médicos, especialmente si hubo cáncer hormonodependiente.

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¿Cuándo consultar por sequedad vaginal?

Es recomendable pedir turno con ginecología si la sequedad es persistente, interfiere con la intimidad, genera dolor, sangrado, fisuras, picazón intensa, molestias urinarias o aparece junto con flujo de olor o aspecto inusual. Una consulta permite distinguir cambios hormonales frecuentes de infecciones, afecciones dermatológicas u otras causas tratables.