TECHO Paraguay superó su meta durante la Colecta Nacional 2022

Bajo el lema de “Elegí TECHO, Elegí un Paraguay más justo todos los días” la ciudadanía colaboró en los semáforos y apostó por la construcción de sociedades más justas y sin pobreza, aportando así a la superación de la meta inicial de Gs. 1.600.000.000.

Con lo recaudado, TECHO busca construir 200 viviendas de emergencia más en lo que resta del 2022, al igual que financiar 20 proyectos de infraestructura comunitaria.

“Esto no hubiese sido posible sin el esfuerzo de tantas voluntades, tantos corazones, empresas, medios de comunicación, donantes que se sumaron a la causa y aportaron a que podamos no solo llegar a la meta, si no que superarla!” expresó Claudia Neumann, Directora Social de TECHO.

Lea más: Utilizan app para cuantificar asentamientos ante falta de datos por parte del Gobierno

“Este resultado nos llena de emoción, energías, y potencia nuestras convicciones, porque significan más comunidades, más familias y más voluntades que serán impactadas a través de las construcciones de viviendas de emergencia y la promoción de las capacidades comunitarias, a través de proyectos de infraestructura” agregó Claudia Neumann.

Próxima construcción masiva será a finales de octubre

La organización ya está planificando su próxima construcción masiva para finales de octubre, y prometen que las inscripciones estarán disponibles pronto, el anuncio lo harán a través de sus redes sociales. Así mismo, se encuentran organizando y ejecutando actividades y proyectos junto a otras organizaciones en materia de lactancia materna, educación comunitaria, veeduría ciudadana, entre otras.