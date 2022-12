Se asoma el 2023 con estas propuestas para celebrar el Año Nuevo

Blanco, dorado, verde, plateado, amarillo o rojo, serán los colores en los outfits que desfilarán en la Nochevieja aguardando al Año Nuevo y también en la ambientación de las fiestas que ofrecerán los hoteles y clubes sociales.

Levantemos las copas a las 00:00 y brindemos por quienes están y quienes ya no, por el trabajo, la familia, la salud y por nuevas metas, esperando que el 2023 sea un mejor y próspero año. ¡Salud!.

Club Centenario

Los socios del club disfrutarán de la tradicional cena de fin de año en la explanada del Salón de Honor, y luego bailarán al son de Los Ángeles de Charly. Instagram: club_centenario

Club Internacional de Tenis (CIT)

A partir de las 21:00 hs del sábado 31 de diciembre, los socios del CIT celebrarán la Nochevieja en el Salón Social Internacional, y después de las 00:00 h, en la pista central se presentarán Héctor and The Monkey Brothers, The Kilks, y el Dj. Gianluca Lozano. Instagram: cit_paraguay

Club Deportivo Sajonia

La fiesta en el Sajonia tendrá celebra la llegada del 2023 con una cena en el Salón Central y luego la fiesta bailable con tres sectores para todos los gustos musicales, el Sector Sajonia; Sector 80 y 90 y el Sector Teen. Instagram: clubsajoniaoficial.

Yacht y Golf Club Paraguayo

A orillas del río Paraguay, el Yacht y Golf Club Paraguayo prepara una cena de estilo internacional con bufet de comidas variadas, open bar y el show musical de Carlos Allou. También, a las 00:00 habrá show de fuegos artificiales. Instagram: resortyacht

Sheraton Asunción Hotel

El Hotel Sheraton prepara su gran cena para esperar el año nuevo desde las 21:00 hs en el Grand Salón. Esta incluye bufe gourmet, open bar premium, bocados after party y Dj. Por otra parte, se prepara el desayuno de Año Nuevo y un almuerzo bufet. Instagram: sheratonasuncion

Hotel Bourbon

Desde las 20:00 hs del sábado 31 de diciembre el Hotel Bourbon celebra con un bufe especial de año nuevo y open bar. Habrá música en vivo y Dj a partir de las 23:00 hs en el Rooftop para esperar el 2023 con fuegos artificiales y sorteos especiales. Instagram: granbourbon.py

Nobile Suites Excelsior Asunción

Con una cena desde las 21:00 hs y posterior fiesta hasta las 04:00 am, el Nobile Suites Excelsior Asunción recibe al 2023. Los presentes disfrutarán de show en vivo, Dj. toda la noche, bufet internacional, open bar de bebidas, fuegos artificiales para recibir las 00:00 hs. Instagram: nobilesuitesexcelsior

Hotel Guarani

Con un bufet especial y show en vivo de Armando Arenas La Voz Ft Giusseppe Luraschi Excellent’s, se celebrará el ingreso del Año Nuevo en el Hotel Guarani. También habrá open bar de bebidas, paquetes de alojamiento, cotillón, Dj y mucho baile hasta el amanecer. Instagram: hotelguaraniasuncion

Hotel Le Pelican

A partir de las 21:00 del 31 de diciembre, el Hotel Le Pelican celebra el año nuevo con una cena bufe, bebidas varias para brindar, fuegos artificiales a las 00:00 hs y el show en vivo de Héctor Vega para bailar y festejar un nuevo año que arranca. Instagram: hotel_lepelican

La Misión Hotel Boutique

La Misión ofrecerá una cena de fin de año exclusiva para sus huéspedes, de 21:00 a 01:00 hs, la celebración incluirá cena especial, bebidas finas, postres. Instagram: lamisionhotelb