Unión Caballero González- Sola Argaña

Culminada la ceremonia los nuevos esposos y sus invitados fueron hasta el salón Socios Veteranos de la Guerra del Chaco (Ex Anexo II) del Club Centenario, allí se realizó el civil y posteriormente la fiesta, bajo la coordinación de The Vow by Valentina Pangrazio.

La novia lució un vestido diseñado y confeccionado por Stephanie Gosling, totalmente bordado.

La deco llevó el sello de Astrid Codas con rosas y lámparas colgantes, de estilo rústico.

El servicio de catering estuvo a cargo de Real Eventos, los invitados disfrutaron de una previa con quesos, jamones y agregados, también de los tragos preparados por Mix It.

El grupo Chapa C animó la fiesta e hizo bailar a todos hasta altas horas de la madrugada.

Desde el Alma fue la elegida para fotografiar la noche más importante de la pareja, la ceremonia y el festejo.