Esta edición cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec). En la ocasión, la protagonista del material se encargó de autografiar los libros y posteriormente ella y sus invitados disfrutaron de un brindis.
30 de septiembre de 2023 a la - 02:00
Presentación del libro “Dr. C. Gramatchicoff. Huellas de una familia de rusos blancos en Paraguay”
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En la Academia Paraguaya de la Historia se llevó a cabo el lanzamiento del libro “Dr. C. Gramatchicoff. Huellas de una familia de rusos blancos en Paraguay”, de Lucía Giovine Gramatchicoff. Invitados especiales llegaron hasta el sitio para compartir la presentación.
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