Sociales
30 de septiembre de 2023 a la - 02:00

Presentación del libro “Dr. C. Gramatchicoff. Huellas de una familia de rusos blancos en Paraguay”

Este artículo tiene 2 años de antigüedad
Lucía Elena Giovine Gramatchicoff.
Lucía Elena Giovine Gramatchicoff.selfirio centirion

En la Academia Paraguaya de la Historia se llevó a cabo el lanzamiento del libro “Dr. C. Gramatchicoff. Huellas de una familia de rusos blancos en Paraguay”, de Lucía Giovine Gramatchicoff. Invitados especiales llegaron hasta el sitio para compartir la presentación.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Esta edición cuenta con el apoyo del Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec). En la ocasión, la protagonista del material se encargó de autografiar los libros y posteriormente ella y sus invitados disfrutaron de un brindis.

Cayetano Quattrocchi, Cecilia Rivarola y Antonio Sapienza.
Cayetano Quattrocchi, Cecilia Rivarola y Antonio Sapienza.
Ruth Ruíz, Nilda Clerici y Rosanna González.
Ruth Ruíz, Nilda Clerici y Rosanna González.
Carolina Gómez, Eugenia Szwako, María Olga Vysokolán y Svetlana de Rossi.
Carolina Gómez, Eugenia Szwako, María Olga Vysokolán y Svetlana de Rossi.
Flora Duarte y Mery de Alborno.
Flora Duarte y Mery de Alborno.
Mauricio González y Amalia Ozuna.
Mauricio González y Amalia Ozuna.
Libro.
Libro.