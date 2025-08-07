Sociales

Noche Suiza con acento paraguayo en el Centro de Convenciones Mariscal

Con un brindis cargado de emoción, cultura y confraternidad, la comunidad suiza en nuestro país celebró su día nacional en el Centro de Convenciones Mariscal. El evento reunió a distinguidos miembros de la Sociedad Suiza Paraguaya, diplomáticos, miembros de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza e invitados especiales, quienes disfrutaron de una velada donde brilló la música, tradición y los sabores helvéticos en un homenaje de amistad entre ambos países.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 01:00
Alvaro Borghi, embajador de Suiza, y Santiago Llano, cónsul general honorario de Suiza en Asunción.
Alvaro Borghi, embajador de Suiza, y Santiago Llano, cónsul general honorario de Suiza en Asunción.Fernando Romero 04-08-25 Sociale
Lucía Yakusik y Rafael Medeiros junto a Nidia y Paul Hurad.
Lucía Yakusik y Rafael Medeiros junto a Nidia y Paul Hurad.
José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil; Ángel Auad, cónsul honorario de Sudáfrica, y Óscar Pereira.
José Antonio Marcondes de Carvalho, embajador de Brasil; Ángel Auad, cónsul honorario de Sudáfrica, y Óscar Pereira.
Francisco Benavente, Gundhild Hoenig, Alba Cavina de Llano y Cristian Cibils.
Francisco Benavente, Gundhild Hoenig, Alba Cavina de Llano y Cristian Cibils.
Víctor Verdún, Maris Llorens y Fernando Beconi.
Víctor Verdún, Maris Llorens y Fernando Beconi.
Lukas Hammer, Horacio Samudio, presidente de la Sociedad Suiza Paraguaya; Lizzi Kennedy y Federico Recalde.
Lukas Hammer, Horacio Samudio, presidente de la Sociedad Suiza Paraguaya; Lizzi Kennedy y Federico Recalde.
Ismael Llano y Óscar Mersan.
Ismael Llano y Óscar Mersan.
Hilda Rieder y Fredrik Sterner.
Hilda Rieder y Fredrik Sterner.
Paloma Giménez, ganadora de beca para estudiar en Suiza, y Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza.
Paloma Giménez, ganadora de beca para estudiar en Suiza, y Martín Ruiz, gerente general de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza.

Enlace copiado