Noche Suiza con acento paraguayo en el Centro de Convenciones Mariscal

Con un brindis cargado de emoción, cultura y confraternidad, la comunidad suiza en nuestro país celebró su día nacional en el Centro de Convenciones Mariscal. El evento reunió a distinguidos miembros de la Sociedad Suiza Paraguaya, diplomáticos, miembros de la Cámara de Comercio Paraguayo-Suiza e invitados especiales, quienes disfrutaron de una velada donde brilló la música, tradición y los sabores helvéticos en un homenaje de amistad entre ambos países.