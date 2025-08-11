En Paraguay, el Día del Niño se recuerda en conmemoración y homenaje a los Niños Mártires que combatieron en la Batalla de Acosta Ñu, un trágico suceso ocurrido durante la Guerra de la Triple Alianza y, en el que cientos de niños soldados paraguayos murieron luchando contra las fuerzas invasoras.
Día del Niño solidario
Un encuentro solidario para agasajar a los niños en su día realizó el doctor Raúl Fanego con un selecto grupo de amigas e invitados especiales. Como ya es tradición, quienes asistieron colaboraron con juguetes para celebrar el Día del Niño, que se festeja en el país cada 16 de agosto. Los juguetes serán entregados a niños y niñas internados en el área de Pediatría del Hospital General de San Lorenzo. El encuentro se realizó en Dorsia Cocktail Bar, donde el chef local se encargó de elaborar platos calientes, especialidades de la casa y se brindó con finas bebidas.
