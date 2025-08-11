Día del Niño solidario

Un encuentro solidario para agasajar a los niños en su día realizó el doctor Raúl Fanego con un selecto grupo de amigas e invitados especiales. Como ya es tradición, quienes asistieron colaboraron con juguetes para celebrar el Día del Niño, que se festeja en el país cada 16 de agosto. Los juguetes serán entregados a niños y niñas internados en el área de Pediatría del Hospital General de San Lorenzo. El encuentro se realizó en Dorsia Cocktail Bar, donde el chef local se encargó de elaborar platos calientes, especialidades de la casa y se brindó con finas bebidas.