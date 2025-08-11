Sociales

Día del Niño solidario

Un encuentro solidario para agasajar a los niños en su día realizó el doctor Raúl Fanego con un selecto grupo de amigas e invitados especiales. Como ya es tradición, quienes asistieron colaboraron con juguetes para celebrar el Día del Niño, que se festeja en el país cada 16 de agosto. Los juguetes serán entregados a niños y niñas internados en el área de Pediatría del Hospital General de San Lorenzo. El encuentro se realizó en Dorsia Cocktail Bar, donde el chef local se encargó de elaborar platos calientes, especialidades de la casa y se brindó con finas bebidas.

Por ABC Color
11 de agosto de 2025 - 01:00
Carolina Sosky junto con Raúl Fanego.
En Paraguay, el Día del Niño se recuerda en conmemoración y homenaje a los Niños Mártires que combatieron en la Batalla de Acosta Ñu, un trágico suceso ocurrido durante la Guerra de la Triple Alianza y, en el que cientos de niños soldados paraguayos murieron luchando contra las fuerzas invasoras.

Silvia Ehreke y Paola Hornung.
María Inés Ángulo junto con Carolina Castillo.
Mirtha Alcaraz y Dolly Müller.
Marité Rasmussen y Adriana Amarilla.
