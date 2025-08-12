Sociales

“Historias que inspiran. Espacios que conectan”

Bajo el lema “Historias que inspiran. Espacios que conectan”, se desarrolló en Asunción la presentación de “Brava – El poder de elegirnos” de la speaker internacional, deportista y embajadora del programa Unesco Fit For Life, Maggie Leri. La charla, realizada en el Hotel Crowne Plaza, se basó en su experiencia de vida luego de ser diagnosticada con una enfermedad autoinmune a sus 40 años, lo que la llevó a un camino de transformación interior a través del movimiento y el deporte.

Por ABC Color
12 de agosto de 2025 - 01:00
Maggie Leri habla sobre “Brava – El poder de elegirnos”.
Karina y Martha Frasqueri junto a Norma de Frasqueri y Ruth Frasqueri.
Lirian Paredez, Lorena Peralta y Mirna Rulli.
Lucía Van Landeghem y Adriana Gómez.
Majo Florentín y Vivi Gadea.
Malhi Cho y Luli Benítez.
Nathalia Medina y Aura Zelada.
Paloma Tami y Emilce Bolchan.
