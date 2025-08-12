“Historias que inspiran. Espacios que conectan”

Bajo el lema “Historias que inspiran. Espacios que conectan”, se desarrolló en Asunción la presentación de “Brava – El poder de elegirnos” de la speaker internacional, deportista y embajadora del programa Unesco Fit For Life, Maggie Leri. La charla, realizada en el Hotel Crowne Plaza, se basó en su experiencia de vida luego de ser diagnosticada con una enfermedad autoinmune a sus 40 años, lo que la llevó a un camino de transformación interior a través del movimiento y el deporte.