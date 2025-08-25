A Todo Pulmón celebró el cierre de inscripciones de Colosos 2025

En el Molinillo de Casa Rica se vivió una jornada especial para marcar el cierre de inscripciones de Colosos de la Tierra 2025, la tradicional campaña ambiental. Amigos, aliados e invitados se reunieron en un ambiente festivo que rindió homenaje a los árboles nativos como verdaderos patrimonios del Paraguay. La actividad incluyó momentos de intercambio y conciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad. Además, se celebró que el resultado fue superior al año pasado, ya que se contabilizaron 1992 árboles inscriptos.