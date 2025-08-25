Sociales

A Todo Pulmón celebró el cierre de inscripciones de Colosos 2025

En el Molinillo de Casa Rica se vivió una jornada especial para marcar el cierre de inscripciones de Colosos de la Tierra 2025, la tradicional campaña ambiental. Amigos, aliados e invitados se reunieron en un ambiente festivo que rindió homenaje a los árboles nativos como verdaderos patrimonios del Paraguay. La actividad incluyó momentos de intercambio y conciencia sobre la importancia de proteger la biodiversidad. Además, se celebró que el resultado fue superior al año pasado, ya que se contabilizaron 1992 árboles inscriptos.

Por ABC Color
25 de agosto de 2025 - 01:00
Osvaldo y Catalina Turlan junto a Chiche Corte.
Osvaldo y Catalina Turlan junto a Chiche Corte. FERNANDO ROMERO 19-08-25 SOCIALE
Isabella, Jorge y Horacio Peña.
Isabella, Jorge y Horacio Peña.
Juan Cáceres Troche y Sofy Alonzo.
Juan Cáceres Troche y Sofy Alonzo.
Juan Pintos, Óscar Rodas, director de Cambio Climático de WWF, y José Ayala, director de Alianzas de A Todo Pulmón.
Juan Pintos, Óscar Rodas, director de Cambio Climático de WWF, y José Ayala, director de Alianzas de A Todo Pulmón.
Susan Pineda y Sole Rossner.
Susan Pineda y Sole Rossner.
Sofi Adorno y Ale Flores.
Sofi Adorno y Ale Flores.
Matías Villalba, Jackie Torres y Valentina Scavone.
Matías Villalba, Jackie Torres y Valentina Scavone.
Karol García y Hernán Fleitas.
Karol García y Hernán Fleitas.

Enlace copiado