Elegancia y sabores en la “Noche Francesa de Vinos & Quesos”

La Cámara de Comercio Paraguayo Francesa celebró en los jardines de la residencia de la Embajada de Francia, la octava edición de la “Noche Francesa de Vinos & Quesos”. Bajo el cielo de Asunción, el embajador Pierre-Christian Soccoja, diplomáticos, líderes empresariales y socios de la cámara disfrutaron de una exquisita selección de vinos franceses y quesos de alta calidad que redondearon una velada elegante y gastronómica.