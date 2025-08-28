Sociales

Elegancia y sabores en la “Noche Francesa de Vinos & Quesos”

La Cámara de Comercio Paraguayo Francesa celebró en los jardines de la residencia de la Embajada de Francia, la octava edición de la “Noche Francesa de Vinos & Quesos”. Bajo el cielo de Asunción, el embajador Pierre-Christian Soccoja, diplomáticos, líderes empresariales y socios de la cámara disfrutaron de una exquisita selección de vinos franceses y quesos de alta calidad que redondearon una velada elegante y gastronómica.

Por ABC Color
28 de agosto de 2025 - 01:00
Benoit Libourel, presidente la Cámara de Comercio Paraguayo Francesa, y Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia.
Guilhem Costa, Ana Karina García, Estela Fernández y Romain de Saulieu.
Mercedes Lucía, Doddy Pin y Karim Paniagua.
Jacques y Sara Allinquant.
Carolina Meza e Isaac Yunes.
Marco Mendieta, María José Ramírez, Jorge González, Emilio Goiris, Francine de Cruz y Maximiliano Cruz.
Pato Ovando, Clarissa Enciso y Carolina Arévalo.
Sergio Camé, Mónica Ojeda y Rafael Terra.
Matthieu Bouthors y Antonieta Carvalho.
