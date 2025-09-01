Sociales

Un lanzamiento con estilo: Renault presentó la New Koleos Esprit Alpine

La Residencia de la Embajada de Francia fue el escenario elegido por Renault Paraguay para el lanzamiento oficial de la New Koleos Esprit Alpine, una edición especial de su SUV insignia que combina sofisticación, innovación y el ADN deportivo de Alpine. En un ambiente elegante y distendido, invitados del mundo automotor, empresarial y social conocieron de cerca este modelo que redefine el lujo contemporáneo con su tecnología híbrida de última generación, un diseño europeo exclusivo y un interior pensado para el máximo confort. La velada incluyó un brindis con el sello de distinción que caracteriza a los grandes encuentros sociales de la marca.

Por ABC Color
01 de septiembre de 2025 - 01:00
Gastón Lareo, Agustín Varela, Sebastián Ricci, Fernando Correa y Rafael Terra.
Jacques y Sara Alliquant junto al Pierre-Christian Soccoja, embajador de Francia, y el Dr. Raúl Fanego.
Kassandra Frutos y Bibi Landó.
Horacio Ocampos y Alhelí Canillas.
Santiago Mello y Daniel Smith.
Dudu Vargas y Diana Gómez.
Gabriela Acuña y Lucero Rotela.
Mariela González y Braulio Heyn.
Joaquín Rizo y Raúl Vega.
