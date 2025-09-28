Giuliana y Diego unen sus vidas

Giuliana Bonetto y Diego Enciso sellaron su historia de amor con el sacramento religioso. Carlo Augusto Bonetto Amarilla, Arianna Boggino Scavone, Álvaro Enciso Gadea y Larissa Gubetich Conigliaro fueron testigos de esta unión, que estuvo cargada de emotividad y profundo significado. La ceremonia tuvo lugar en la pintoresca Capilla San Gabriel de Es Vedrá, un recinto conocido por su belleza serena que enmarcó a la perfección el trascendental “sí, quiero.” La fiesta fue realizada posteriormente en los salones del mismo lugar en San Bernardino. La organización estuvo a cargo de Adri Saccarello y las fotos del equipo de Julio Zárate.